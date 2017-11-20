Власти Подмосковья откроют новые мусорные полигоны на территории химзавода и заброшенных свалок Рубрики: Областная инфраструктура

Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области Global Look Press



Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, с инициативой об увеличении мест захоронения твердых коммунальных отходов выступили власти Москвы. "Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами", - рассказал чиновник, отметив, что пока решений не принято, идут консультации.



Так, обсуждается вариант захоронения мусора на территории химического комбината имени Косякова в городе Рошале, где ранее работали цеха по выпуску пластмасс, поролона, фталевого ангидрида, уксусной кислоты, ацетилцеллюлозы, сложных полиэфиров, хлопковой целлюлозы и пороха. "Территория там полностью загрязнена химическими отходами. Есть предложение все рекультивировать с дозагрузкой коммунальными отходами", - рассказал Александр Коган.



Кроме того, обсуждается возможность вернуться к проекту строительства мусорного полигона возле деревни Аннино в Серебряно-Прудском районе: этот проект был приостановлен в 2016 году, когда чиновники начали готовить территориальную схему по обращению с отходами. "Есть заключение Росприроднадзора, все документы полностью готовы", - рассказал Коган. Городские власти Зарайска также обратились в подмосковное министерство экологии с просьбой возобновить работу ранее закрытой свалки.



Ранее сообщалось, что совокупную емкость 15 действующих мусорных полигонов Московской области увеличат



Росприроднадзор одобрил открытие в Московской области нескольких новых объектов для захоронения мусора, чтобы снизить нагрузку на действующие полигоны. Об этом заявила на Экологическом форуме Подмосковья председатель комитета по экологии регионального парламента Алла Полякова, которую цитирует РБК Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, с инициативой об увеличении мест захоронения твердых коммунальных отходов выступили власти Москвы. "Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами", - рассказал чиновник, отметив, что пока решений не принято, идут консультации.Так, обсуждается вариант захоронения мусора на территории химического комбината имени Косякова в городе Рошале, где ранее работали цеха по выпуску пластмасс, поролона, фталевого ангидрида, уксусной кислоты, ацетилцеллюлозы, сложных полиэфиров, хлопковой целлюлозы и пороха. "Территория там полностью загрязнена химическими отходами. Есть предложение все рекультивировать с дозагрузкой коммунальными отходами", - рассказал Александр Коган.Кроме того, обсуждается возможность вернуться к проекту строительства мусорного полигона возле деревни Аннино в Серебряно-Прудском районе: этот проект был приостановлен в 2016 году, когда чиновники начали готовить территориальную схему по обращению с отходами. "Есть заключение Росприроднадзора, все документы полностью готовы", - рассказал Коган. Городские власти Зарайска также обратились в подмосковное министерство экологии с просьбой возобновить работу ранее закрытой свалки.Ранее сообщалось, что совокупную емкость 15 действующих мусорных полигонов Московской области увеличат в два раза в течение полутора-двух лет, после чего свалки смогут принимать до 5-6 миллионов тонн отходов ежегодно. Вместе с тем полностью ликвидировать проблему дефицита мест в регионе не удастся: после перепроектирования действующих полигонов дефицит составит где-то 2,5 миллиона тонн мусора. Эту проблему предполагается решить с помощью строительства мусороперерабатывающих предприятий и заводов по термическому обезвреживанию отходов и полностью перейдя к новой системе обращения с отходами в течение двух-трех лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 декабря 2017 г. В Подмосковье вдвое увеличат мощности 15 мусорных полигонов

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