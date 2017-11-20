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РБК: спорткомплекс "Олимпийский" могут закрыть на реконструкцию в 2019 году
26 декабря 2017 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 14:28
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Компания "Альянс" Мусы Бажаева продала столичный спорткомплекс "Олимпийский" компании "Киевская площадь", которая принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Как сообщает РБК, в 2019 году начнется реконструкция комплекса.

По данным РБК, сделка была проведена в декабре 2017 года, ее сумма не называется. Новые владельцы "Олимпийского" Год Нисанов и Зарах Илиев обещают вложить в проект не менее 300–400 миллионов долларов, и реконструировать "Олимпийский". Согласно плану ремонта комплекс закроется в 2019-м, реконструкция продлится до 2021 года. Концерты, запланированные на 2018 год, пройдут по расписанию.

В "Киевской площади" пообещали, что все объекты сохранят свое функциональное назначение, также будет сохранен исторический фасад спорткомплекса. В рамках реконструкции компания собирается оптимизировать внутренние пространства "Олимпийского", площадь комплекса увеличится с 213 тысяч до 300 тысяч квадратных метров. Также будут полностью реконструированы хоккейное и футбольное поля, в плавательный и прыжковый бассейны установят современные системы очистки воды. Кроме того, будет построен переход из зоны бассейнов в зону спорткомплекса. Частью комплекса также станет новый центр выставок и конференций и "многофункциональный зал-трансформер с новой уникальной акустикой".

Планы по развитию территории спорткомплекса были еще у команды прежнего мэра Москвы Юрия Лужкова. На землях вокруг "Олимпийского" планировалось построить более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, рассматривалась возможность передачи 16,7 гектара земель под строительство Московской соборной мечети и медиацентра "Первого канала", однако этого так и не произошло.
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