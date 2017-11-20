Автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за сложностей на дорогах

ГКУ "Центр организации дорожного движения" рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом из-за сложных дорожных условий. Как сообщается на сайте ведомства
, движение в городе сильно затруднено: до 15:00 в связи с проведением Общероссийской новогодней елки перекрыты улицы Варварка и Большая Москворецкая, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский спуск. Также в городе проводится большое количество детских праздников и различных новогодних мероприятий, автобусам с детьми отдается приоритет во время движения. Кроме того, местами в Москве идет снег, образовалась гололедица, что также негативно отразилось на дорожно-транспортной обстановке.
Вечерний час пик также будет более продолжительным по времени. Автомобилистам рекомендуется выезжать из города по вылетным магистралям после окончания вечернего часа пик - после 20:00. При ухудшения погодных условий следует также соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.
Ранее сообщалось, что 26 декабря станет самым загруженным днем
, в том числе потому, что на дорогах значительно увеличилось количество автомобилей. До 28 декабря в городе ожидается пик пробок, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад
. 29-30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. 31 декабря на дорогах должно быть свободно, но будут локальные затруднения у крупных торговых центров.