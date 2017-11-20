Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимы Рубрики: Погода

Global Look Press



Синоптики пояснили, что предыдущий температурный минимум нынешней зимы зафиксировали 8 декабря – тогда похолодало до минус 5,1 градуса. Рекорд для 26 декабря был зафиксирован в 1888 году, когда столбики термометров показали минус 36,7 градуса.



Между тем столичное управление МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Как сообщается



В случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, а также ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта.



Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль рекомендуется ставить в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегая обгонов, перестроений и опережений.



Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимы. Столбики термометров на главной московской метеостанции ВДНХ опустилась до минус 7,4 градуса, сообщает "Интерфакс" Синоптики пояснили, что предыдущий температурный минимум нынешней зимы зафиксировали 8 декабря – тогда похолодало до минус 5,1 градуса. Рекорд для 26 декабря был зафиксирован в 1888 году, когда столбики термометров показали минус 36,7 градуса.Между тем столичное управление МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Как сообщается на сайте ведомства , до 18:00 в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.В случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, а также ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта.Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль рекомендуется ставить в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегая обгонов, перестроений и опережений.



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