Опознаны все четверо погибших при аварии с автобусом в Москве. Двое из 11 пострадавших - в тяжелом состоянии

"Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Телефон горячей линии работает также на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России - 8 (800)775-17-17", - говорится в сообщении.
Бригады из главных специалистов Департамента здравоохранения, в том числе нейрохирургов, хирургов-травматологов, объезжают московские клиники и принимают участие в лечении пострадавших.
Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах. Из них двое в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном.
Дополнительно сформированы бригады из главных специалистов, в том числе, нейрохирургов, хирургов-травматологов. Они объезжают московские клиники, проводят консилиумы и вместе с врачами больниц принимают участие в лечении пострадавших. Оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Днем в понедельник, в районе 14:30, автобус марки "ЛиАЗ" ("Группа ГАЗ") компании "Мострансавто", следовавший по маршруту 818 (метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково"), въехал в подземный переход у станции метро. В результате четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.
58-летний водитель Виктор Тихонов, также получивший серьезные травмы, заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о ростой возможности торможения двигателем".
Бабич Людмила Викторовна, 54 года - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "ГКБ 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы");
Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "Детская городская клиническая больница 9 имени Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы");
Дороган Морин Витальевич, 45 лет - состояние удовлетворительное, отказался от госпитализации;
Дронова Алена Александровна, 27 лет - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы");
Калнишкан Юрий Алексеевич, 41 год - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы");
Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет - состояние удовлетворительное, отказался от госпитализации;
Лысенко Инна Викторовна, 46 лет - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы");
Титова Наталья Николаевна, 34 года - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы");
Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет (водитель автобуса) - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы");
Удалова Людмила Николаевна, 57 лет - состояние средней степени тяжести ( ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Юдина Департамента здравоохранения Москвы", ГКБ 7);
Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет - состояние средней степени тяжести (ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы").
Как сообщили в "Мострансавто", у управлявшего автобусом Виктора Тихонова "за плечами" более 20 лет стажа езды. В компании он работает 17 лет. Перед выходом на рейс в обязательном порядке проходил медицинский осмотр, а автобус, который был совершенно новым (2017 года выпуска), прошел технический осмотр и необходимые плановые проверки.
Так как Тихонов в данный момент госпитализирован с кровоизлиянием в мозг в нейрохирургическое отделение больницы имени С.П. Боткина в состоянии средней степени тяжести, то следователи приступят к проведению с ним следственных действий только после разрешения врачей.
В Главном управлении МВД России по Москве сообщили, что рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
По факту происшествия СК РФ возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю Виктору Тихонову, в случае его доказанной вины в ДТП, грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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