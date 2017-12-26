Семьи погибших в ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" получат от властей Москвы по 1 миллиону рублей

Мэр Москвы подписал распоряжение о выплате компенсаций родственникам погибших и пострадавшим при съезде автобуса в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". Как следует из документа, опубликованного на портале мэрии
, семьи погибших получат по одному миллиону рублей, госпитализированные пострадавшие - по 500 тысяч рублей.
Пострадавшим, которым помощь была оказана без госпитализации, выплатят по 100 тысяч рублей. Дети, потерявшие в ДТП родителя, получат дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты. Похороны погибших организует ГБУ "Ритуал" из расчета 110 тысяч рублей на каждого умершего. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших и пострадавшим компенсацию, соразмерную московской
.
Пострадавшие пешеходы также получат страховые выплаты от 400 до 500 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба. Компенсации за вред жизни и здоровью в пределах 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего, а также за повреждение имущества каждому потерпевшему в пределах 400 тысяч рублей выплатит страховая компания по ОСАГО.
25 декабря автобус ЛиАЗ въехал в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Погибли четыре человека, 11 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Следователи рассматривают две основные версии
произошедшего: водитель не справился с управлением и автобус был неисправен (отказ тормозной системы). Водитель Виктор Тихонов в предварительных показаниях сообщал, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза не сработали. Между тем эксперты группы "ГАЗ", в которую входит ЛиАЗ, уже заявили, что водитель не использовал ни один
из возможных способов торможения.
Повторно допросить Тихонова не удалось. Он вместе с другими пострадавшими был доставлен в больницу имени Боткина с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки, ушибом легких и переломом ребер. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг
в результате серьезной травмы головы.