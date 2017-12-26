Семьи погибших в ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" получат от властей Москвы по 1 миллиону рублей

26 декабря 2017 г. Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом получат выплаты от властей Москвы, области и по ОСАГО

Размер денежных компенсаций от Москвы пока не объявлен. Но от властей Подмосковья пострадавшие пешеходы получат аналогичные суммы. Кроме того, пострадавшим положены страховые выплаты до 500 тысяч рублей в зависимости от ущерба.