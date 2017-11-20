Центральный аппарат СК проверяет две основные версии наезда автобуса на пешеходов у метро "Славянский бульвар"

Уголовное дело по факту съезда рейсового автобуса 818 в подземный переход в районе метро "Славянский бульвар" и совершенного там наезда на пешеходов передано в Главное следственное управление СК РФ. К расследованию подключены наиболее квалифицированные и опытные следователи и следователи-криминалисты.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко передача дела санкционирована председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. По ее словам, для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия. "Произошедшему будет дана объективная правовая оценка,
направленная, в том числе, на предупреждение аналогичных аварий в сфере
пассажирских перевозок", - подчеркнула представитель следствия.
По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 58-летнему Виктору Тихонову, водителю автобуса марки "ЛиАЗ", следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", в случае его доказанной вины, грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Следователи, которые изучают обстоятельства наезда автобуса на людей, рассматривают две основные версии произошедшего: водитель не справился с управлением и автобус был неисправен (отказ тормозной системы). Изъяты видеозаписи с камер наблюдения и необходимые документы. Допрошены многочисленные свидетели. Проходят судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия.
Сразу после аварии Тихонов был допрошен лично главой ГИБДД Москвы генерал-майором Виктором Коваленко, который попросил выйти всех из машины и дать ему пообщаться с водителем тет-а-тет. Итог этой беседы неизвестен. Однако в предварительных показаниях Тихонов сообщил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение". Он хотел остановить машину, но тормоза не сработали.
"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса... Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в Следственном комитете РФ.
Сам Тихонов рассказал, что когда он подъехал на конечную остановку "Славянский бульвар", в салоне автобуса находилось три человека. "Я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - привел Telegram-канал Mash показания Тихонова.
Впрочем, эксперты группы "ГАЗ", в которую входит "ЛиАЗ", уже заявили, что водитель даже не пытался тормозить
и не использовал ни один из возможных способов.
Однако повторно допросить 58-летнего водителя во вторник, 26 декабря, уже не удалось. Он вместе с другими пострадавшими был накануне госпитализирован в больницу имени Боткина. Тихонов получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб легких и перелом ребер. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг
в результате серьезной травмы головы. В данный момент водитель находится в нейрохирургическом отделении.
Медики сообщают, что пока проведение допроса исключено в связи с тяжелым состоянием мужчины. "У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя", - цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.
Следователи приступят к проведению следственных действий с водителем сразу после соответствующего разрешения врачей, сообщили в СК.
Пока известно, что водитель Тихонов ранее не привлекался к административной ответственности за нарушений правил дорожного движения. Он ранее не судим, на учете не состоит, к административной ответственности не привлекался. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.