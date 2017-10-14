Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли для пассажиров

28 декабря 2017 г. Третий пересадочный контур метро после двух туров голосования стал Большой кольцевой линией

Второе кольцо метро около 10 лет было известно москвичам как Третий пересадочный контур, но власти решили выбрать для него новое название и запустили опрос на портале "Активный гражданин", который проходил в два этапа.