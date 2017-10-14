Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли для пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", передает агентство "Москва"
. На участке расположено пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".
Ожидается, что новые станции улучшат обслуживание сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити", число которых составляет порядка 300 тысяч человек, а также качество транспортного обслуживания жителей районов Пресненского, Хорошевского, Хорошево-Мневников, Бегового и Аэропорт с населением свыше 400 тысяч человек. Также улучшится транспортное обслуживание стадионов "Динамо" и ЦСКА, дворца спорта "Мегаспорт".
До завершения строительства часть поездов первого участка БКЛ будет следовать на Солнцевскую линию до станции "Раменки", сообщили "Интерфаксу"
в транспортном комплексе Москвы. Так, от станции "Петровский парк" поезда будут доезжать либо до станции "Деловой центр", либо по соединительной ветке до станции "Раменки" через "Парк Победы" без заезда на станцию "Деловой центр".
Станция "Деловой центр" располагается в центре Московского международного центра "Москва-Сити" и является пересадочной с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии и станцией "Выставочная" Филевской линии метро. Станция глубокого заложения оснащена лифтами для маломобильных граждан.
Станция "Шелепиха" мелкого заложения расположена вдоль Московского центрального кольца, севернее пересечения со Шмитовским проездом. Станция "Шелепиха" войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, обеспечивающего пересадку между БКЛ и МЦК в теплом контуре.
Станция "Хорошевская" располагается вдоль Хорошевского шоссе в районе примыкания к нему улицы Куусинена и ул. 4-я Магистральная и запроектирована параллельно существующей станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, с южной ее стороны, с двумя подземными вестибюлями.
Станция "ЦСКА" расположена на Ходынском поле и обслуживает одноименный жилой и общественно-деловой район Москвы, включая стадион "ЦСКА". Станция оснащена эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров. На платформе установлены бронзовые скульптуры спортсменов: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста высотой около 5 метров.
Станция "Петровский парк" находится в районе Аэропорт, вдоль Театральной аллеи. Является пересадочной со станцией "Динамо" Замоскворецкой линии. Пока переход организован с выходом на улицу, полноценная пересадка будет открыта в 2019 году.
Четыре из пяти открывшихся станций будут пересадочными. Сейчас доступны пересадки с "Хорошевской" на "Полежаевскую" Таганско-Краснопресненской линии, с "Шелепихи" на одноименную станцию МЦК и с "Делового центра" на станцию "Выставочная" Филевской линии. Между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии пока есть только уличный переход. Он будет бесплатным до окончания строительства подземного перехода.
Полностью запустить движение по БКЛ, протяженность которой составит 68 километров, планируется в 2020-2021 годах. По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров.
БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от Кольцевой линии метро, объединит все существующие и проектируемые радиальные направления. Протяженность Большого кольца составит около 68 километров, оно будет включать 31 станцию. Из них 18 станут пересадочными на действующие линии метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК. По словам мэра Москвы, БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо, и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.
Напомним, открыть первый участок линии планировалось еще в прошлом году
. Ранее эта кольцевая линия называлась Третьим пересадочным контуром московского метрополитена. Название "Большая кольцевая линия" было присвоено ей по итогам голосования
на портале "Активный гражданин" в конце прошлого года.
По данным на ноябрь 2017 года, стоимость строительства БКЛ составит 501 миллиард рублей
: соответствующая сумма заложена в Адресной инвестиционной программе, которая была утверждена в октябре 2017 года. Первоначально, когда второе кольцо подземки существовало лишь на бумаге, его стоимость оценивалась властями в 300 миллиардов рублей. В мэрии ожидают, что Третий пересадочный контур разгрузит центральные участки метрополитена на 20-25 процентов.Построить Большое кольцо метро планировалось еще в 1970-е годы
Строительство второго кольца метро для разгрузки существующей Кольцевой линии предусматривал Генеральный план развития Москвы 1971 году, напоминает ТАСС. Новое кольцо должно было включить в себя Каховскую линию и северо-восточный участок Сокольнической линии. Однако в советские годы строительство так и не началось, а после распада СССР начались экономические трудности.
На протяжении 1980-х - 2010-х годов обсуждались альтернативные проекты, варианты строительства пересадочного контура в виде кольца или хорд. Проект третьего пересадочного контура вошел в программу развития московского метро до 2020 года. Текущая трассировка линии была утверждена правительством Москвы в мае 2012 года.
Первоначально планировалось, что 20 станций будут иметь островную платформу, а 10 станций - береговые. При дальнейшем проектировании число станций с береговыми платформами сократилось до семи. На линии запланировано строительство трех станций глубокого заложения - "Нижняя Масловка" (65 м), "Шереметьевская" (70 м) и "Ржевская" (63,5 м).