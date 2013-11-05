

Новая Москва и Зеленоград обогнали "старую Москву" по экологичности Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



Многие москвичи, говоря о престиже и комфорте района, подразумевают в первую очередь благоприятную экологическую обстановку. Как показывают опросы, ради парка или пруда многие готовы пожертвовать близостью к метро или длительностью дороги до центра. Руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Катерина Веселова составила авторский рейтинг экологической обстановки московских районов на основании 12 критериев, среди которых плотность населения, близость промзон, загруженных шоссе или аэропортов, водоемы и сохраненные лесные массивы. Максимальный балл по этим показателям набрали лишь 17 из 125 районов в пределах МКАД.



Изначально самыми чистыми в Москве считались Западный и Юго-Западный округа, однако в последние годы ситуация изменилась. На юго-западе обстановка ухудшилась из-за автомобилистов, движущихся по Калужскому и Киевскому шоссе. Ухудшилось и состояние долины реки Сетунь и прилегающих к ней зон. Поэтому больше всего экологически чистых районов осталось в Новой Москве, Теплом Стане, Ясенево и Крылатском, а в пределах "старой Москвы" рекордсменом стал Северо-Западный округ — там высший балл набрали Митино, Хорошево-Мневники, Строгино и Северное Тушино.



Аутсайдером традиционно стал Юго-Восточный округ: районы Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский получили низший экологический балл из-за большого количества объектов, сильно загрязняющих окружающую среду. Практически идеальным районом оказались Сокольники, где есть зеленый массив, отсутствуют промзоны, и при этом он расположен совсем недалеко от центра.



В столичном департаменте экологической политики заявили, что разделять районы на "чистые" или "грязные" некорректно, хотя плохая ситуация на юго-востоке столицы действительно подтверждается. По словам чиновников, загрязнение воздуха от автотранспорта и большинства промышленных предприятий носит локальный характер и, как правило, концентрируется в непосредственной близости от источников. Около 90% от всех выбросов приходится на автотранспорт, а остальное - на промышленные предприятия, ТЭЦ, районные и квартальные станции и очистные сооружения.



При определении престижности района большинство москвичей ставят во главу угла экологическую обстановку. Центр столицы в этом смысле уже давно потерял престижность: большинство экологически чистых районов сосредоточено на территории Новой Москвы и в Зеленограде, а также на северо-западе города. Об этом пишет "Московский комсомолец" Многие москвичи, говоря о престиже и комфорте района, подразумевают в первую очередь благоприятную экологическую обстановку. Как показывают опросы, ради парка или пруда многие готовы пожертвовать близостью к метро или длительностью дороги до центра. Руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Катерина Веселова составила авторский рейтинг экологической обстановки московских районов на основании 12 критериев, среди которых плотность населения, близость промзон, загруженных шоссе или аэропортов, водоемы и сохраненные лесные массивы. Максимальный балл по этим показателям набрали лишь 17 из 125 районов в пределах МКАД.Изначально самыми чистыми в Москве считались Западный и Юго-Западный округа, однако в последние годы ситуация изменилась. На юго-западе обстановка ухудшилась из-за автомобилистов, движущихся по Калужскому и Киевскому шоссе. Ухудшилось и состояние долины реки Сетунь и прилегающих к ней зон. Поэтому больше всего экологически чистых районов осталось в Новой Москве, Теплом Стане, Ясенево и Крылатском, а в пределах "старой Москвы" рекордсменом стал Северо-Западный округ — там высший балл набрали Митино, Хорошево-Мневники, Строгино и Северное Тушино.Аутсайдером традиционно стал Юго-Восточный округ: районы Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский получили низший экологический балл из-за большого количества объектов, сильно загрязняющих окружающую среду. Практически идеальным районом оказались Сокольники, где есть зеленый массив, отсутствуют промзоны, и при этом он расположен совсем недалеко от центра.В столичном департаменте экологической политики заявили, что разделять районы на "чистые" или "грязные" некорректно, хотя плохая ситуация на юго-востоке столицы действительно подтверждается. По словам чиновников, загрязнение воздуха от автотранспорта и большинства промышленных предприятий носит локальный характер и, как правило, концентрируется в непосредственной близости от источников. Около 90% от всех выбросов приходится на автотранспорт, а остальное - на промышленные предприятия, ТЭЦ, районные и квартальные станции и очистные сооружения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 августа 2016 г. Риелторы назвали самые доступные из экологически чистых районов Москвы

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