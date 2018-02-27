

Москвичам посоветовали не ждать скорой весны: март начнется с 26-градусных морозов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Весна придет, но март довольно холодный еще месяц, это зимний месяц. Холодный воздух - он всегда, если можно так сказать, как тяжелый панцирь над нами, и для того, чтобы его разрушить южным или атлантическим циклоном, нужно приложить значительные усилия", - сказала она. По словам синоптика, пока таких "пронырливых" циклонов не ожидается ни с запада, ни с юга.



"Поэтому рассчитывать, что низкие температуры быстро сменятся или хотя бы вернутся к норме, не приходится. Скорее всего, первая пятидневка марта однозначно будет ниже климатической нормы", - заключила Позднякова. В ближайшие сутки ночная температура местами будет опускаться до минус 29 градусов. Днем ожидается минус 15 - минус 14 градусов. Дискомфорта погоде придаст плотный северо-восточный ветер: будет казаться, что на улице холоднее.



1 марта минимальная температура в Москве составит минус 17 - минус 19 градусов, по области местами до минус 22 - минус 26. Днем в столице около минус 10, но сохранится плотный ветер, так что будет довольно холодно, отметила Позднякова. В последующие дни минимальная температура останется на уровне 17-22 градусов мороза, днем будет около 5-10 градусов ниже нуля. В конце недели ветер сменится на слабый юго-восточный и составит 2-7 метра в секунду, за счет чего будет казаться, что на улице существенно потеплело. Москвичам не стоит рассчитывать на скорое потепление в связи с окончанием календарной зимы. Температура воздуха в начале марта останется ниже климатической нормы, и пока не приходится ждать даже ее возвращения к норме. Об этом РИА "Новости" сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Весна придет, но март довольно холодный еще месяц, это зимний месяц. Холодный воздух - он всегда, если можно так сказать, как тяжелый панцирь над нами, и для того, чтобы его разрушить южным или атлантическим циклоном, нужно приложить значительные усилия", - сказала она. По словам синоптика, пока таких "пронырливых" циклонов не ожидается ни с запада, ни с юга."Поэтому рассчитывать, что низкие температуры быстро сменятся или хотя бы вернутся к норме, не приходится. Скорее всего, первая пятидневка марта однозначно будет ниже климатической нормы", - заключила Позднякова. В ближайшие сутки ночная температура местами будет опускаться до минус 29 градусов. Днем ожидается минус 15 - минус 14 градусов. Дискомфорта погоде придаст плотный северо-восточный ветер: будет казаться, что на улице холоднее.1 марта минимальная температура в Москве составит минус 17 - минус 19 градусов, по области местами до минус 22 - минус 26. Днем в столице около минус 10, но сохранится плотный ветер, так что будет довольно холодно, отметила Позднякова. В последующие дни минимальная температура останется на уровне 17-22 градусов мороза, днем будет около 5-10 градусов ниже нуля. В конце недели ветер сменится на слабый юго-восточный и составит 2-7 метра в секунду, за счет чего будет казаться, что на улице существенно потеплело.



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