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Москвичам посоветовали не ждать скорой весны: март начнется с 26-градусных морозов
26 февраля 2018 г. | Время публикации 17:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Москвичам не стоит рассчитывать на скорое потепление в связи с окончанием календарной зимы. Температура воздуха в начале марта останется ниже климатической нормы, и пока не приходится ждать даже ее возвращения к норме. Об этом РИА "Новости" сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Весна придет, но март довольно холодный еще месяц, это зимний месяц. Холодный воздух - он всегда, если можно так сказать, как тяжелый панцирь над нами, и для того, чтобы его разрушить южным или атлантическим циклоном, нужно приложить значительные усилия", - сказала она. По словам синоптика, пока таких "пронырливых" циклонов не ожидается ни с запада, ни с юга.

"Поэтому рассчитывать, что низкие температуры быстро сменятся или хотя бы вернутся к норме, не приходится. Скорее всего, первая пятидневка марта однозначно будет ниже климатической нормы", - заключила Позднякова. В ближайшие сутки ночная температура местами будет опускаться до минус 29 градусов. Днем ожидается минус 15 - минус 14 градусов. Дискомфорта погоде придаст плотный северо-восточный ветер: будет казаться, что на улице холоднее.

1 марта минимальная температура в Москве составит минус 17 - минус 19 градусов, по области местами до минус 22 - минус 26. Днем в столице около минус 10, но сохранится плотный ветер, так что будет довольно холодно, отметила Позднякова. В последующие дни минимальная температура останется на уровне 17-22 градусов мороза, днем будет около 5-10 градусов ниже нуля. В конце недели ветер сменится на слабый юго-восточный и составит 2-7 метра в секунду, за счет чего будет казаться, что на улице существенно потеплело.
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