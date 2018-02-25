Понедельник стал самым холодным днем с начала зимы Рубрики: Погода

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Предыдущий температурный минимум был установлен 25 февраля и составил минус 18,8 градуса, а абсолютный температурный рекорд для 26 февраля был зафиксирован в 1929 году и составил минус 34,3 градуса). Синоптики прогнозируют днем в Москве до минус 14-16, ближайшей ночью - до минус 22-24 градусов. В столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности.



Пик низких температур придется на Температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная московская метеостанция, в ночь на понедельник опускалась до минус 19,8 градуса. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, понедельник, 26 февраля, стал самым холодным днем нынешней зимы, самой холодной территорией столичного региона минувшей ночью стал подмосковный Клин, где подморозило до минус 29,3 градуса.Предыдущий температурный минимум был установлен 25 февраля и составил минус 18,8 градуса, а абсолютный температурный рекорд для 26 февраля был зафиксирован в 1929 году и составил минус 34,3 градуса). Синоптики прогнозируют днем в Москве до минус 14-16, ближайшей ночью - до минус 22-24 градусов. В столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности.Пик низких температур придется на последние дни месяца , ночные температуры составят минус 22-27 градусов, по области местами до минус 32. В дневные часы в начале предстоящей недели будет от 14 до 16 градусов, в Подмосковье до минус 19. Дополнительное ощущение холода добавит ветер, который начнет усиливаться со среды.



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Самые холодные дни зимы горожанам еще предстоит пережить. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три-четыре дня температура воздуха в городе будет опускаться до минус 22-27 градусов, а в Подмосковье и вовсе до минус 32.

