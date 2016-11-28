Московская прокуратура предостерегла застройщиков трех ЖК, грозящих стать проблемными

Столичная прокуратура объявила предостережение застройщикам нескольких жилых комплексов, напомнив им о недопустимости затягивания сроков ввода жилья в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
В работе Межведомственной рабочей группы по вопросам долевого строительства жилья приняли участие федеральный инспектор по Москве Денис Барченков, прокуроры Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов, представители Мосгосстройнадзора, Москомстройинвеста, а также руководители организаций-застройщиков. На заседании были рассмотрены вопросы завершения строительства жилых комплексов "Утесов", "Татьянин парк" и "Борисоглебское".
"Указанные комплексы не относятся к "проблемным", однако существенное затягивание сроков их строительства и ввода в эксплуатацию создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве, в связи с чем руководителям организаций-застройщиков объявлены предостережения", - сообщается на сайте прокуратуры. По итогам заседания разработан комплекс мер для продолжения строительства, а также признания объектов проблемными.
Кроме того, в ходе заседания обсуждалась ситуация с ЖК "Терлецкий парк"
, который могут законсервировать до следующей зимы. На это требуется около 300 миллионов рублей, однако необходимых средств пока нет. В отношении застройщика проекта "Глобинвестстрой" осенью 2017 года была введена процедура конкурсного производства и возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всего к строительству ЖК были привлечены средства более 700 дольщиков.