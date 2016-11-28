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Московская прокуратура предостерегла застройщиков трех ЖК, грозящих стать проблемными
26 февраля 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 17:58
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Столичная прокуратура объявила предостережение застройщикам нескольких жилых комплексов, напомнив им о недопустимости затягивания сроков ввода жилья в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В работе Межведомственной рабочей группы по вопросам долевого строительства жилья приняли участие федеральный инспектор по Москве Денис Барченков, прокуроры Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов, представители Мосгосстройнадзора, Москомстройинвеста, а также руководители организаций-застройщиков. На заседании были рассмотрены вопросы завершения строительства жилых комплексов "Утесов", "Татьянин парк" и "Борисоглебское".

"Указанные комплексы не относятся к "проблемным", однако существенное затягивание сроков их строительства и ввода в эксплуатацию создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве, в связи с чем руководителям организаций-застройщиков объявлены предостережения", - сообщается на сайте прокуратуры. По итогам заседания разработан комплекс мер для продолжения строительства, а также признания объектов проблемными.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалась ситуация с ЖК "Терлецкий парк", который могут законсервировать до следующей зимы. На это требуется около 300 миллионов рублей, однако необходимых средств пока нет. В отношении застройщика проекта "Глобинвестстрой" осенью 2017 года была введена процедура конкурсного производства и возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всего к строительству ЖК были привлечены средства более 700 дольщиков.

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