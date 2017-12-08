Часть дома с историческим панно "Мы строим коммунизм" выставили на продажу

8 декабря 2017 г. Идея сохранения исторического панно в Якиманке едва не осталась без поддержки в "оппозиционном" совете депутатов

Панно "Мы строим коммунизм" на Серпуховской площади до сих пор не признано памятником. Соответствующий запрос в мэрию должны подавать мундепы, однако в совете района Якиманка эта инициатива неожиданно встретилась с препятствиями.