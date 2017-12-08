Часть дома с историческим панно "Мы строим коммунизм" выставили на продажу

Столичные власти выставят на продажу часть доходного дома с панно "Мы строим коммунизм" на Серпуховской площади за 156,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте
департамента Москвы по конкурентной политике.
Общая площадь доходного дома по адресу улица Большая Полянка, 60/2, где в начале XX века размещался один из первых синематографов Москвы, составляет около 3100 квадратных метров. На торги выставлены подвальные помещения, а также помещения на первом, втором, третьем, пятом и шестом этажах. Заявки для участия в аукционе принимаются до 22 марта, победитель будет обязан провести в здании реставрационные работы и построить паркинг.
В 1960-х годах на торце дома появилось панно "Мы строим коммунизм", которое недавно стало предметом разбирательства в местном муниципальном совете. Как отмечает бывший мундеп Басманного района Евгений Будник, советскому панно уже не раз грозило уничтожение. На все запросы градозащитников столичные власти отвечали, что панно "является неотъемлемой частью здания, формирующего облик Серпуховской площади, и подлежит сохранению". Однако статус памятника ему так и не придали.
Идея обращения в мэрию о приданию панно соответствующего статуса обсуждалась на заседании районного совета депутатов, однако обращение в мэрию с просьбой признать объект памятником культурного наследия поддержали лишь пять человек
. "Если бы еще кто-то воздержался и проголосовал "против", то обращение от совета депутатов о необходимости сохранения панно не было бы поддержано. Депутаты, видимо, не понимают, что если бы обращение в итоге не было бы поддержано, то в случае разрушения панно, они бы и были крайними. Странно всё это, мы беспокоились, что опять пройдут единороссы, но прошли оппозиционеры и мы немного успокоились. Но оказывается нам абсолютно неизвестно, что от них ожидать, даже в таком очевидном вопросе, как сохранение исторических памятников", - констатировал Будник.