Разлив холодной воды произошел на востоке Москвы

Холодная вода разлилась из трубопровода на улице Плеханова в Восточном округе Москвы, протечку уже ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Разлив произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 19, уточнили в ведомстве. На месте работали ремонтные бригады "Мосводоканала". Отключение потребителей не проводилось. Там также опровергли информацию ряда СМИ о разрыве трубопровода.
"Прорыва трубы не было, было разлитие воды. Это не авария", - сказал РИАМО
представитель пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Движение транспорта на улице Плеханова не перекрывалось. "Тротуар не превратился в ледовый каток", - сообщили РБК
в "Мосводоканале". Причины произошедшего не уточняются.