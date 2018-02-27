

Разлив холодной воды произошел на востоке Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Разлив произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 19, уточнили в ведомстве. На месте работали ремонтные бригады "Мосводоканала". Отключение потребителей не проводилось. Там также опровергли информацию ряда СМИ о разрыве трубопровода.



"Прорыва трубы не было, было разлитие воды. Это не авария", - сказал



Движение транспорта на улице Плеханова не перекрывалось. "Тротуар не превратился в ледовый каток", - сообщили Холодная вода разлилась из трубопровода на улице Плеханова в Восточном округе Москвы, протечку уже ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.Разлив произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 19, уточнили в ведомстве. На месте работали ремонтные бригады "Мосводоканала". Отключение потребителей не проводилось. Там также опровергли информацию ряда СМИ о разрыве трубопровода."Прорыва трубы не было, было разлитие воды. Это не авария", - сказал РИАМО представитель пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства.Движение транспорта на улице Плеханова не перекрывалось. "Тротуар не превратился в ледовый каток", - сообщили РБК в "Мосводоканале". Причины произошедшего не уточняются.



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