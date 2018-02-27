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Разлив холодной воды произошел на востоке Москвы
26 февраля 2018 г. | Время публикации 12:51 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Холодная вода разлилась из трубопровода на улице Плеханова в Восточном округе Москвы, протечку уже ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Разлив произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 19, уточнили в ведомстве. На месте работали ремонтные бригады "Мосводоканала". Отключение потребителей не проводилось. Там также опровергли информацию ряда СМИ о разрыве трубопровода.

"Прорыва трубы не было, было разлитие воды. Это не авария", - сказал РИАМО представитель пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Движение транспорта на улице Плеханова не перекрывалось. "Тротуар не превратился в ледовый каток", - сообщили РБК в "Мосводоканале". Причины произошедшего не уточняются.
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