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В Москве готовят к сносу конструктивистский поселок, попавший в зону нового строительства по реновации
26 февраля 2018 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 15:20
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
В Москве готовят к сносу конструктивистский квартал на Русаковской улице, за сохранение которого выступают градозащитники, архитекторы, искусствоведы и историки. Глава управы Красносельского района Сергей Носков объявил на встрече с жителями, что снос может начаться уже 5 марта, сообщает движение "Архнадзор".

Участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1 (строения 1, 2) включен в перечень стартовых площадок для нового строительства по программе реновации. Два последних дома-близнеца уже расселены. Сноса избежит только дом 8, включенный столичными властями в список сохраняемых при реновации зданий.

Сохранить также могут дом 2/1 на улице Гаврикова, его судьба будет решаться при подготовке проектов планировки. Градозащитники борются и за дом 3/1. Дом 4 сохраняется жильцами и ожидает капитального ремонта, отмечает портал о наследии советского авангарда The Constructivist Project.

Ныне упраздненная "сносная" комиссия еще в 2012 году большинством голосов выступила за снос квартала и новое строительство на месте жилмассива. Комиссию ликвидировали в 2015 году, ее решения считаются недействительными, однако снос на Русаковской улице был закреплен проектом планировки квартала и Правилами землепользования и застройки. А в конце 2017 года на заседании Штаба по обустройству и развитию ЦАО принят детальный план реконструкции квартала, включающий и финальную стадию подготовки к сносу.

Построенный как часть авангардного рабочего поселка в 1925-1927 годы, комплекс на Русаковской в прошлом году отметил 90-летие. Шесть жилых корпусов образуют ансамбль, являющийся ценным образцом жилищного строительства. Жилмассив имеет также историко-культурную ценность. Там жила творческая и научная интеллигенция, в том числе представители известной журналистской династии Аграновских, литературовед Зиновий Паперный. Частыми гостями дома были Анна Ахматова, Лиля Брик, Корней Чуковский, Борис Заходер, известные художники и журналисты.

В начале февраля глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в интервью RNS выступил за сохранение конструктивистских поселков в столице. Он отметил, что в центре Москвы находится около 30 таких поселков, и привел в пример некоторые из них - Усачевку, Дангауэровку, Хавско-Шаболовский жилой комплекс и Буденовский поселок.

По мнению Емельянова, они подлежат сохранению и реконструкции с реставрацией. "Эти интереснейшие градостроительные комплексы являются очевидными примерами архитектурных достижений Москвы 1920-1940 годов", - сказал Емельянов. Однако комплекс на Русаковской улице глава Мосгорнаследия отдельно не упоминал.

В градостроительном комплексе Москвы к конструктивистским поселкам относятся без пиетета. Заммэра по строительству Марат Хуснуллин не раз выступал за то, чтобы оставить лишь единицы таких комплексов как пример того, как "нельзя строить". Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин пообещал вмешаться в снос квартала на Русаковской. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании.
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