В Москве готовят к сносу конструктивистский поселок, попавший в зону нового строительства по реновации

В Москве готовят к сносу конструктивистский квартал на Русаковской улице, за сохранение которого выступают градозащитники, архитекторы, искусствоведы и историки. Глава управы Красносельского района Сергей Носков объявил на встрече с жителями, что снос может начаться уже 5 марта, сообщает движение "Архнадзор"
.
Участок на Русаковской улице, где стоят дома 6 и 2/1 (строения 1, 2) включен в перечень стартовых площадок для нового строительства по программе реновации. Два последних дома-близнеца уже расселены. Сноса избежит только дом 8, включенный столичными властями в список сохраняемых при реновации зданий.
Сохранить также могут дом 2/1 на улице Гаврикова, его судьба будет решаться при подготовке проектов планировки. Градозащитники борются и за дом 3/1. Дом 4 сохраняется жильцами и ожидает капитального ремонта, отмечает портал о наследии советского авангарда The Constructivist Project
.
Ныне упраздненная "сносная" комиссия еще в 2012 году большинством голосов выступила за снос квартала и новое строительство на месте жилмассива. Комиссию ликвидировали в 2015 году, ее решения считаются недействительными, однако снос на Русаковской улице был закреплен проектом планировки квартала и Правилами землепользования и застройки. А в конце 2017 года на заседании Штаба по обустройству и развитию ЦАО принят детальный план реконструкции квартала, включающий и финальную стадию подготовки к сносу.
Построенный как часть авангардного рабочего поселка в 1925-1927 годы, комплекс на Русаковской в прошлом году отметил 90-летие. Шесть жилых корпусов образуют ансамбль, являющийся ценным образцом жилищного строительства. Жилмассив имеет также историко-культурную ценность. Там жила творческая и научная интеллигенция, в том числе представители известной журналистской династии Аграновских, литературовед Зиновий Паперный. Частыми гостями дома были Анна Ахматова, Лиля Брик, Корней Чуковский, Борис Заходер, известные художники и журналисты.
В начале февраля глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в интервью RNS
выступил за сохранение конструктивистских поселков в столице. Он отметил, что в центре Москвы находится около 30 таких поселков, и привел в пример некоторые из них - Усачевку, Дангауэровку, Хавско-Шаболовский жилой комплекс и Буденовский поселок.
По мнению Емельянова, они подлежат сохранению и реконструкции с реставрацией. "Эти интереснейшие градостроительные комплексы являются очевидными примерами архитектурных достижений Москвы 1920-1940 годов", - сказал Емельянов. Однако комплекс на Русаковской улице глава Мосгорнаследия отдельно не упоминал.
В градостроительном комплексе Москвы к конструктивистским поселкам относятся без пиетета. Заммэра по строительству Марат Хуснуллин не раз выступал за то, чтобы оставить лишь единицы таких комплексов как пример того, как "нельзя строить"
. Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин пообещал вмешаться в снос квартала на Русаковской. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании.