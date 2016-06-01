Привязанную к дереву рысь обнаружили в парке Зеленограда

9 февраля 2018 г. Новорожденных медвежат нашли возле мусорного контейнера в Новой Москве

Житель поселения Филимонковское обнаружил у мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Их передадут на биостанцию в Тверской области, откуда они смогут вернуться на природу.