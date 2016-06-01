Привязанную к дереву рысь обнаружили в парке Зеленограда

Жительница Зеленограда обнаружила на прогулке привязанную к дереву рысь, животное спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье. Об этом сообщили на сайте
столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
На общегородскую "горячую линию" поступил звонок от жительницы Зеленограда, которая гуляла по парку и увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву. Специалисты департамента природопользования Москвы выехали на место и обнаружили рысь, которую отправили на передержку в центр реабилитации животных под Яхромой.
"Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона "О защите диких животных". Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время", - заявил глава департамента Антон Кульбачевский.
Похожий случай произошел вечером 8 февраля: житель поселения Филимонковское обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка
. Их временно забрали в центр передержки департамента природопользования, а затем передали специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области. После прохождения реабилитации животные смогут вернуться в живую природу.
Напомним, новый закон "Об охране диких животных в городе Москве" призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию
таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Содержать крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных будет запрещено
.