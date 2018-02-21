Студенты МГУ озвучили послу ФИФА свое недовольство футбольной фан-зоной

22 февраля 2018 г. Ректорат МГУ после "оккупая" согласился на переговоры по поводу фан-зоны, но студенты настроены скептически

Активисты не дождались ректора, чтобы передать ему подписи за перенос фан-зоны и попросить личного вмешательства в ситуацию. Переговоры назначены на 1 марта. Но активисты разочарованы: своими действиями глава вуза "дал однозначный ответ".