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Студенты МГУ озвучили послу ФИФА свое недовольство футбольной фан-зоной
26 февраля 2018 г. | Время публикации 19:40 | Последние изменения 20:01
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Инициативная группа МГУ, выступающая против обустройства рядом с университетом фан-зоны чемпионата мира по футболу, попросила помощи у посла ФИФА в России, футболиста Алексея Смертина. Встреча с ним была организована 22 февраля в одном из корпусов МГУ. По словам активистов, в аудиторию согнали первокурсников биофака вместо пары по физкультуре, а протестующим против фан-зоны не давали задать вопрос Смертину.

"Мероприятие очень скоро приняло бутафорский характер. Неудобных вопросов не было, они касались лишь футбольной карьеры Смертина, курьезных случаев и т. п. Сторонники инициативной группы стремились завладеть микрофоном, но модераторы упорно не замечали поднятых рук", - говорится на странице "Нет фан-зоне. В защиту МГУ"

В итоге один из участников встречи задал вопрос о фан-зоне без микрофона. Посол ФИФА затруднился с ответом и попытался переадресовать вопрос, но, по словам активистов, вмешалась проректор Татьяна Кортава. Она пообещала, что требования студентов, изложенные в петиции ректору, которую протестующие передали во время так называемого оккупая на прошлой неделе, будут удовлетворены.

Пока что уступки руководства вуза касаются только сессии и общежитий - студентам пообещали, что их не будут принуждать к сдаче экзаменов в ускоренные сроки и выселять из общежитий на время ЧМ. Главным же требованием авторов петиции было публичное содействие ректора Виктора Садовничего в переносе фан-зоны с Воробьевых гор.

В конце встречи Смертин назвал вопрос о фан-зоне среди двух лучших. Активистам удалось вручить послу текст обращения от имени инициативной группы МГУ. В нем перечисляются ожидаемые неудобства от фан-зоны как для студентов и преподавателей, так и для болельщиков. Авторы письма также отметили, что исчерпали другие возможности привлечь внимание к проблеме.

Напомним, на прошлой неделе активисты пытались встретиться с ректором МГУ, передать ему три тысячи подписей против фан-зоны и призвать его к тому, чтобы он лично попросил власти перенести площадку футбольного фестиваля подальше от стен университета. В главном здании вуза перед приходом студентов отключили лифты, а на девятом этаже, где находится ректорат, выставили охрану. Активисты несколько часов прождали Садовничего, но он к ним так и не вышел.

За это время студенты собрали новые голоса против фан-зоны и сдали в канцелярию петицию с 4224 подписями. В результате ректорат пообещал устроить переговоры с делегатами от инициативной группы 1 марта. Член профсоюза преподавателей вузов России "Университетская солидарность" Михаил Лобанов сообщил "Новой газете", что Минспорт ждет единой позиции от МГУ. "В мэрии говорят, что у них налажен диалог с руководством университета и что МГУ не выступает против фан-зоны, однако, с другой стороны, в Минспорта видят публикации в СМИ и понимают, что в МГУ какой-то протест против нее все же есть", - отметил Лобанов.
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