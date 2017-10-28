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Три новые линии метро могут протянуть от Большого кольца
26 февраля 2018 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 18:49
Рубрики: Метрополитен  
 
СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ STROI.MOS.RU / YouTube
При строительстве Большой кольцевой линии метро в столице закладывается возможность строительства трех новых радиальных направлений. Об этом заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, одна из новых радиальных линий — Кожуховская — уже строится: напомним, что ее планируется завершить до конца года . Кроме того, в перспективе развитие получат еще три новых радиальных направления. Это Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции "Улица Народного ополчения", новая линия на присоединенной территории от станции "Улица Новаторов" до Троицка через Коммунарку, а также перспективный радиус в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции "Кленовый бульвар". Благодаря строительству этих трех линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы.

26 февраля в столице открылся первый участок Большой кольцевой линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк". Как ожидается, новые станции улучшат обслуживание сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити", а также жителей районов Пресненского, Хорошевского, Хорошево-Мневников, Бегового и Аэропорт с населением свыше 400 тысяч человек. Также улучшится транспортное обслуживание стадионов "Динамо" и ЦСКА, дворца спорта "Мегаспорт".
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