Три новые линии метро могут протянуть от Большого кольца

26 февраля 2018 г. Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли для пассажиров

Движение запустили на участке из пяти станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Полностью запустить движение по линии протяженностью 68 километров планируется в 2020-2021 годах.