В Сергиевом Посаде сожгли машину оппозиционного журналиста

В подмосковном Сергиевом Посаде в ночь на 23 февраля сожгли автомобиль журналиста Андрея Трофимова, который руководит изданием "Альтернативная газета" и специализируется на публикациях, направленных против нынешнего руководства города. Как сообщает Activatica.Org
, загоревшееся авто помогли потушить соседи Трофимова. Пострадавших от инцидента нет.
Как рассказал Трофимов, камеры видеонаблюдения записали процесс поджога - к машине подошел мужчина плотного телосложения в капюшоне, полил чем-то лобовое стекло, и автомобиль загорелся. Трофимов связывает случившееся со своей журналистской деятельностью - критическими публикациями о главе района Михаиле Токареве, депутате Госдумы Сергее Пахомове и других должностных лицах.
"Это очередной сигнал мне от тех, кому я мешаю беспределить в нашем районе", - заявил он. В прошлом году, после предыдущего поджога, Трофимов оказался в реанимации. Кроме того, у него проводились обыски, его неоднократно задерживали и один раз избили.
Недавно один из авторов "Альтернативной газеты" Игорь Большаков рассказал о выявленной журналистами схеме насильственного сгона избирателей на президентские выборы. Как выяснилось, активисты намерены обходить дома поквартирно, рассказывая о выборах и расспрашивая, пойдут ли на них жители, записывая число потенциальных участников голосования "и дважды в неделю отчитываться о своих обходах в штабе Путина". Также они обязаны проводить встречи трудовых коллективов на предприятиях и в учреждениях со стопроцентной явкой и "максимально мобилизовать на голосование тех, кто будет находиться 18 марта не по месту регистрации, и "надомников". 2500 агитаторов должны охватить все голосующее население района - 140 тысяч человек.
"Вся эта работа, судя по схеме, осуществляется под непосредственным контролем глав поселений и - при необходимости - руководителя местного штаба Путина", - сообщает издание. По словам Большакова, инициатива идет из федеральных органов и правительства Московской области.
Среди других публикаций "Альтернативной газеты", вызвавших скандал - история вокруг Аллеи ветеранов
, которой власти решили пожертвовать ради строительства пешеходной зоны "Дорога к храму" через зеленые насаждения. Еще до проведения конкурса на строительство местная фирма "Девелопмент-Групп" вырубила деревья и начала копать фундамент. А к празднованию 700-летия Сергия Радонежского
в 2014 году ремонт городских улиц и организация пешеходных зон проводилась в кратчайшие сроки и с нарушением технологии, в то время как администрация выделяла деньги, не контролируя качество работ.