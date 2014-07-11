В Сергиевом Посаде сожгли машину оппозиционного журналиста

16 июня 2017 г. Аллею ветеранов в Сергиевом Посаде вырубили ради пешеходной зоны к храму

Власти решили пожертвовать аллеей, посаженной на 30-летие победы в Великой Отечественной войне, ради строительства пешеходной зоны "Дорога к храму". Местная фирма уже вырубила деревья и начала копать фундамент для строительства.