В Москве возбудили еще 20 уголовных дел о фиктивных работниках в "Жилищнике", расследования идут по всему городу

Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило 20 уголовных дел о мошенничестве в связи с фиктивным трудоустройством дворников, уборщиков и рабочих в ГБУ "Жилищник" района Люблино. Об этом РБК
сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве. Информацию подтвердили и в территориальном отделе полиции.
Уголовные дела возбуждены в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей "Жилищника". Большое число уголовных дел объясняется тем, что они заведены по факту найма одного человека. По данным полиции, фиктивное трудоустройство продолжалось с марта 2014 года по сентябрь 2016 года.
Во всех случаях "мертвые души" нанимались по настоящим документам, которые их владельцы предоставляли за разовое вознаграждение. Затем на физлица, которые якобы устраивались на работу, открывали счета для выплаты зарплаты. Деньги, судя по всему, шли в карман руководителям "Жилищника". Общий ущерб составил 14,4 миллиона рублей.
Напомним, о возбуждении одного угловного дела о фиктивном трудоустройстве в "Жилищнике" Люблино стало известно на прошлой неделе. Руководители ГБУ еще в 2014 году устроили женщину на должность уборщицы
и открыли на ее имя лицевой счет в филиале "Банка Москвы". Уборщица не проработала ни дня, а ее зарплату два года получали неустановленные начальники.
По данным РБК, расследования по поводу фиктивного трудоустройства коммунальных рабочих проходят по всей Москве после представления столичной прокуратуры, куда "на протяжении долгого времени поступали систематические обращения по фактам нарушений законодательства сотрудниками компаний, занятых в коммунальном хозяйстве".
Ранее три уголовных дела
было возбуждено по факту фиктивного найма дворников в ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Схема применялась та же: заработная плата для "мертвых душ" поступала на банковские карты, находившиеся в распоряжении сотрудников ГБУ. В результате мелкие чиновники обогатились за прошедший год более чем на 500 тысяч рублей.
В начале февраля дворники Красносельского района Москвы пожаловались
муниципальным депутатам на зарплату в 20 тысяч рублей - с переработками, без выходных и больничных. Через неделю после этого заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заявил в интервью, что дворники в столице получают 45 тысяч рублей
. Совет депутатов Красносельского района проверил их трудовые договоры и выяснил, что в реальности дворники получают 25-30 тысяч рублей.
В связи с плохой уборкой снежных завалов по всему городу депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов попросили мэра Москвы проверить реальное соответствие численности
дворников штатному расписанию - из-за "устойчивого ощущения явного дефицита" коммунальщиков.
Большой резонанс получила история с уборкой снега в Кропоткинском переулке, где расположена резиденция посла Австралии
. После того, как дипломат в Twitter спросил мэра Москвы, долго ли еще ждать появления дворников, переулок расчистили в ту же ночь. Сами горожане призывают дворников во дворы, изрисовывая сугробы фамилией оппозиционера Алексея Навального
или кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина
.