В Москве возбудили еще 20 уголовных дел о фиктивных работниках в "Жилищнике", расследования идут по всему городу

25 февраля 2018 г. Полиция завела дело на "Жилищник" в Люблино, где годами "работала" выдуманная уборщица

Сотрудники госучреждения еще в 2014 году трудоустроили мифическую женщину, которую никогда никто не видел. Чиновники создали для нее счет в банке, куда приходила "зарплата", и сами снимали с него деньги.