Беременным пассажиркам метро предложат специальные значки

Московский метрополитен организовал раздачу специальных значков беременным пассажиркам. Как сообщил ТАСС первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, акция проводится с целью повысить уровень социальной ответственности и вежливости пассажиров по отношению друг к другу.



"В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию. Все пассажирки в положении могут прийти на стойку "Живое общение" на станциях метрополитена и Московского центрального кольца и получить значок с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме". Значок яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро", - сказал собеседник агентства.



По его словам, такие социальные кампании ранее уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона. Нынешняя акция стартовала 26 февраля и пока будет проходить в пилотном режиме. Если она получит положительный отклик, будет решаться вопрос о том, чтобы сделать ее постоянно действующей.



