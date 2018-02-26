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Беременным пассажиркам метро предложат специальные значки
26 февраля 2018 г. | Время публикации 10:56
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Московский метрополитен организовал раздачу специальных значков беременным пассажиркам. Как сообщил ТАСС первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, акция проводится с целью повысить уровень социальной ответственности и вежливости пассажиров по отношению друг к другу.

"В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию. Все пассажирки в положении могут прийти на стойку "Живое общение" на станциях метрополитена и Московского центрального кольца и получить значок с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме". Значок яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие социальные кампании ранее уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона. Нынешняя акция стартовала 26 февраля и пока будет проходить в пилотном режиме. Если она получит положительный отклик, будет решаться вопрос о том, чтобы сделать ее постоянно действующей.

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