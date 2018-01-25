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Подмосковный интернат, где накануне отравились 10 человек, закрыли на санобработку
26 января 2018 г. | Время публикации 14:51 | Последние изменения 16:39
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Воспитанники интерната в Электростали, деятельность которого была временно приостановлена после случаев отравления детей, переведены на домашнее дистанционное обучение. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, по рекомендации Роспотребнадзора школа-интернат закрыта на санитарную обработку. Дети находятся дома, но образовательный процесс не прерывается: для них организовано дистанционное обучение", - сказали в пресс-службе. Еще трое детей остаются в больнице.

Накануне управление Роспотребнадзора по Московской области приостановило работу школы-интерната и комбината питания в Электростали после того, как 10 воспитанников интерната были госпитализированы с симптомами отравления. По разным данным, причиной происшествия могла стать ротавирусная инфекция, пищевое отравление или острая кишечная инфекция.
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