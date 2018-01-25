Подмосковный интернат, где накануне отравились 10 человек, закрыли на санобработку

25 января 2018 г. Воспитанники школы-интерната в подмосковной Электростали попали в больницу с симптомами отравления

По последним данным, в больницах остаются семь человек, ранее сообщалось о 10-13 госпитализированных. Информации о диагнозе пока нет, подозреваются ротавирусная или острая кишечная инфекции. Проводится расследование.