В районе Якиманка предлагают провести референдум о переносе памятника Ленину, приурочив его к выборам президента

24 января 2018 г. В Москве передумали устраивать референдум об объединении Марьино и Люблино

Референдума об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино не будет ни в марте, ни в сентябре. Общественная организация "За комфортную среду", выступившая с этой идеей, отозвала свою инициативу. В Мосгоризбиркоме предположили, что отказ последовал после общения с избирателями.