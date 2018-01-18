В районе Якиманка предлагают провести референдум о переносе памятника Ленину, приурочив его к выборам президента

Депутаты муниципального округа Якиманка подали заявление на проведение референдума о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк искусств "Музеон". Об этом "МБХ медиа"
рассказал один из муниципальных депутатов района Василий Дикарев.
"В проекте бюджета на 2018 год мы заложили на это средства, он был одобрен на публичных слушаниях. Референдум будет иметь законную силу, если в нем примет участие больше 50% — такая явка планируется только на президентских выборах. Поэтому мы решили именно сейчас провести такой референдум", — сказал Дикарев, подчеркнув, что муниципальные депутаты хотят спросить мнение непосредственно жителей Якиманки.
Кроме того, депутаты собираются поднять вопросы об установке памятника умершему президенту Узбекистана Исламу Каримову напротив посольства республики и установки фонтана в его честь. Также на референдуме хотят поднять ряд проблем, связанных с работой общественного транспорта и вопрос об ограничении предельной высотности строительства на территории района.
В случае одобрения властями референдум пройдет в один день с президентскими выборами - 18 марта 2018 года.
"Памятник Владимиру Ленину был поставлен не так давно. У жителей и в нашем совете есть совершенно противоположные точки зрения на этот счет, поэтому мы вынесли вопрос на референдум", - сказал "Коммерсанту"
глава муниципального округа Андрей Морев. Памятником Исламу Каримову, по его словам, совет занимается "с момента избрания". "Когда мы изучили документы, мы узнали, что предыдущий созыв депутатов втихую одобрил установку памятника, а многие граждане выступили против. Мы неоднократно обращались в мэрию, МГД, но нам все ответили, что памятнику быть, поэтому у нас остался шанс спросить жителей", - пояснил он.
Ранее межрайонный совет директоров образовательных учреждений предложил провести в один день с президентскими выборами школьные референдумы
, вынеся на них вопросы о школьной форме, каникулах или расписании занятий. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выступила против этой идеи
, заявив, что общественные инициативы "могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме". А инициативная группа "За комфортную среду" предложила провести 18 марта референдум об объединении районов Марьино и Люблино, однако позднее стало известно, что соответствующая заявка отозвана
.