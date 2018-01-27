

Главврачи московских больниц вступились за коллегу, получившую реальный срок после смерти пациента Рубрики: Общество

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Межрегиональная общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте







Как сообщает



Процедура, которая, по мнению суда, привела к гибели пациента, была сделана летом 2013 года. В клинику на Профсоюзной улице, где работала Елена Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости.



После процедуры мужчина некоторое время пробыл в клинике, а затем уехал на своем автомобиле. Жалоб на самочувствие у него не было. Однако вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", сообщает портал



Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов. Как отмечает портал



Следствие считает, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января судья Черемушинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы. Несовершеннолетний ребенок Мисюриной и ее родители-инвалиды учитываются в приговоре как "смягчающие вину обстоятельства", но "исправление не может быть достигнуто без изоляции от общества".



"Кто-то же должен ответить": медики связывают дело с плачевными последствиями реформы



Защита врача просила суд проверить действия частной клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены, рассказала адвокат Мисюриной Мария Зайцева. "Суд не учел объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента - онкологический процесс", - говорится в петиции "Лиги защиты врачей".



Специалисты отмечают, что при онкологии спонтанные кровоизлияния, как в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти пациентов. "Версия о причинно-следственной связи проведенного за несколько дней до смерти пациента диагностического мероприятия является абсолютно надуманной и неподтвержденной доказательствами экспертизы", - говорится в петиции.



Специалисты считают, что чиновники пытаются перенести на врачей вину "за резкое ухудшение качества и доступности медицинской помощи, наступившее в ходе реформы и так называемой оптимизации российского здравоохранения". "Доступность медицинской помощи у нас резко упала, народ возмущается, но кто-то же должен понести ответственность за это? Ну, конечно, не те, кто организовали всю эту реформу, не те, кто уничтожил клиники и поувольнял врачей, а сами медики", - прокомментировал президент "Лиги" Семен Гальперин.



По данным портала Врачебное сообщество выступило против приговора московскому гематологу Елене Мисюриной, которая получила два года лишения свободы по делу о гибели пациента. Коллеги осужденной говорят, что никаких прямых улик и доказательств вины Мисюриной представлено не было, а пациент скончался не вследствие проведенной процедуры, а из-за осложнения онкологического заболевания.Межрегиональная общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте Change.org петицию в защиту Мисюриной, которую за день подписали более 25 тысяч человек. В поддержку гематолога выступили главврач московской онкологической больницы N62 Дмитрий Каннер и главрач ГКБ имени Юдина Денис Проценко, разместившие в своих социальных сетях фотографии осужденной коллеги с хештегом #ЯЕленаМисюрина.Как сообщает РБК , к акции также присоединились главврач Первой градской больницы Алексей Свет, завкафедрой общей хирургии Медицинского университета имени Н. И. Пирогова, член-корреспондент РАН Александр Сажин, главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева, директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова, а также врачи из других городов и стран.Процедура, которая, по мнению суда, привела к гибели пациента, была сделана летом 2013 года. В клинику на Профсоюзной улице, где работала Елена Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости.После процедуры мужчина некоторое время пробыл в клинике, а затем уехал на своем автомобиле. Жалоб на самочувствие у него не было. Однако вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", сообщает портал "Такие дела" . По данным защиты Мисюриной, мужчину прооперировали только на следующий день, когда МРТ показала массивную забрюшинную гематому.Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов. Как отмечает портал Pravmir.ru , Мисюрина ни об операции, ни о смерти пациента не знала. Однако на нее завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а когда по ней истекли сроки, дело переквалифицировали в часть 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".Следствие считает, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января судья Черемушинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы. Несовершеннолетний ребенок Мисюриной и ее родители-инвалиды учитываются в приговоре как "смягчающие вину обстоятельства", но "исправление не может быть достигнуто без изоляции от общества".Защита врача просила суд проверить действия частной клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены, рассказала адвокат Мисюриной Мария Зайцева. "Суд не учел объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента - онкологический процесс", - говорится в петиции "Лиги защиты врачей".Специалисты отмечают, что при онкологии спонтанные кровоизлияния, как в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти пациентов. "Версия о причинно-следственной связи проведенного за несколько дней до смерти пациента диагностического мероприятия является абсолютно надуманной и неподтвержденной доказательствами экспертизы", - говорится в петиции.Специалисты считают, что чиновники пытаются перенести на врачей вину "за резкое ухудшение качества и доступности медицинской помощи, наступившее в ходе реформы и так называемой оптимизации российского здравоохранения". "Доступность медицинской помощи у нас резко упала, народ возмущается, но кто-то же должен понести ответственность за это? Ну, конечно, не те, кто организовали всю эту реформу, не те, кто уничтожил клиники и поувольнял врачей, а сами медики", - прокомментировал президент "Лиги" Семен Гальперин.По данным портала "Медвестник" , на ситуацию обратили внимание в Госдуме. Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль дело Мисюриной и дать объективную оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, проводивших расследование. Морозов заявил, что как хирург видит массу несоответствий в деле. По его словам, у пациента с подобным заболеванием крови "гематома может образоваться просто от надавливания пальцем", поэтому "обвинять врача в процедуре, приведшей к кровотечению, просто невозможно".



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