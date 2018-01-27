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Обыски в 30 региональных штабах Навального увенчались зачисткой московского: полиция задержала четырех волонтеров
26 января 2018 г. | Время публикации 17:13 | Последние изменения 17:25
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Полиция окружила здание московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального и задержала четырех волонтеров: Александра Пелевина, Мадину Авсетову, Константина Игнаткина и Даниила Клишина, сообщается в паблике "Команда Навального" в соцсети ВКонтакте. Несколько человек задержаны.

Задержанных отвезли в ОВД "Даниловский". К 16:00 к выходу из штаба подогнали автозак. "Полицейские задерживают волонтеров и увозят в ОВД", - рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Клишин, по утверждению соратников оппозиционера, не клеил и не раздавал листовки с информацией о всероссийской уличной акции "Забастовка избирателей" 28 января. "Он просто вышел из штаба. Ничего не клеил, не раздавал. Ему предъявляют, что он потерялся", - сообщили в штабе.

Как рассказал "Новой газете" пресс-секретарь предвыборной кампании Навального Руслан Шаведдинов, в московский штаб полиция пришла по той же причине, что и в региональные штабы - "запугать волонтеров" перед акцией 28 января. По его словам, в штабе находятся листовки, в которых указан адрес проведения акции.

"Наши юристы уже в ОВД "Даниловское". Пока волонтерам ничего не предъявляют", - добавил Руслан Шаведдинов.

24 января полиция задержала водителя, который вез 20 тысяч листовок в московский штаб сторонников политика Алексея Навального.

С начала недели полиция пришла с обысками в 30 региональных штабов оппозиционера, в том числе провела обыски в штабах оппозиционера во Владивостоке, Туле, Кургане, Воронеже, Вологде, Казани, Калуге, Петербурге и Омске, а также задержала юриста краснодарского штаба Размика Симоняна. Везде изымались листовки с призывами выходить на планирующуюся 28 января акцию протеста против безальтернативных выборов.

В Москве Навальный подал заявку на акцию на Тверской. Департамент, одобрив обе заявки на проведение акции "Забастовка избирателей" 28 января, предложил организаторам провести ее на альтернативных площадках: в "Гайд-парке" "Сокольников", шествием по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинская и митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении улиц Перерва и Люблинская или же шествием по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митингом на проезжей части улицы Маршала Василевского напротив дома 13.

Навальный сообщил, что его сторонникам согласовали митинг в районе Щукино, не указав двух других предложенных вариантов, и высказал несогласие с указанными местами и предложил выйти на акцию вопреки запугиваниям. Накануне в мэрии Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если организаторы "Забастовки избирателей" продолжат агитировать за участие в ней.

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