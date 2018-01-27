Обыски в 30 региональных штабах Навального увенчались зачисткой московского: полиция задержала четырех волонтеров

Полиция окружила здание московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального и задержала четырех волонтеров: Александра Пелевина, Мадину Авсетову, Константина Игнаткина и Даниила Клишина, сообщается в паблике "Команда Навального"
в соцсети ВКонтакте. Несколько человек задержаны.
Задержанных отвезли в ОВД "Даниловский". К 16:00 к выходу из штаба подогнали автозак. "Полицейские задерживают волонтеров и увозят в ОВД", - рассказала "Интерфаксу"
пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Клишин, по утверждению соратников оппозиционера, не клеил и не раздавал листовки с информацией о всероссийской уличной акции "Забастовка избирателей"
28 января. "Он просто вышел из штаба. Ничего не клеил, не раздавал. Ему предъявляют, что он потерялся", - сообщили в штабе.
Как рассказал "Новой газете"
пресс-секретарь предвыборной кампании Навального Руслан Шаведдинов, в московский штаб полиция пришла по той же причине, что и в региональные штабы - "запугать волонтеров" перед акцией 28 января. По его словам, в штабе находятся листовки, в которых указан адрес проведения акции.
"Наши юристы уже в ОВД "Даниловское". Пока волонтерам ничего не предъявляют", - добавил Руслан Шаведдинов.
24 января полиция задержала водителя, который вез 20 тысяч листовок в московский штаб сторонников политика Алексея Навального.
С начала недели полиция пришла с обысками в 30 региональных штабов оппозиционера, в том числе провела обыски
в штабах оппозиционера во Владивостоке, Туле, Кургане, Воронеже, Вологде, Казани, Калуге, Петербурге и Омске, а также задержала юриста краснодарского штаба Размика Симоняна. Везде изымались листовки с призывами выходить на планирующуюся 28 января акцию протеста против безальтернативных выборов.
В Москве Навальный подал заявку на акцию на Тверской. Департамент, одобрив обе заявки на проведение акции "Забастовка избирателей" 28 января, предложил организаторам провести ее на альтернативных площадках: в "Гайд-парке" "Сокольников", шествием по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинская и митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении улиц Перерва и Люблинская или же шествием по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митингом на проезжей части улицы Маршала Василевского напротив дома 13.
Навальный сообщил, что его сторонникам согласовали митинг в районе Щукино, не указав двух других предложенных вариантов, и высказал несогласие
с указанными местами и предложил
выйти на акцию вопреки запугиваниям. Накануне в мэрии Москвы пообещали
обратиться в прокуратуру, если организаторы "Забастовки избирателей" продолжат агитировать за участие в ней.