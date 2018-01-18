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Жители улицы Кравченко вышли на стихийную акцию протеста против нового въезда на стройку
26 января 2018 г. | Время публикации 13:14 | Последние изменения 14:31
Рубрики: Общество  
 
Activatica Video / YouTube
На скандальной стройке "Учительского дома" на улице Кравченко начались работы по обустройству второго въезда на стройку со стороны угла забора. Как сообщает Activatica.Org, рабочие демонтировали секции металлического забора, чтобы сделать на углу въездные ворота.

Рабочие разобрали угловые секции забора, со стороны стройки экскаватор начал раскапывать холм. Рабочие также уничтожают тротуар, через который должен пройти въезд на стройку. По словам местных жителей, находящихся на месте конфликта, сюда приезжал заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы Ломоносовского района Сергей Клюев, который привёз ордер ОАТИ на проведение восстановительных работ.

За ходом работ наблюдают около двух десятков жителей. Рабочих охраняют сотрудники ЧОП, большая часть полицейских, бывших здесь с утра, уехала, остались лишь участковый и ещё один сотрудник полиции: они наблюдают за происходящим и ни во что не вмешиваются. На место конфликта приезжали два муниципальных депутата, но и они ничего сделать не смогли. "Прислали мальчика для битья, пока он на все отвечает не могу, не знаю, работа кипит!" - пишет пользователь группы "Московский активист", в Facebook-сообществе которой ведется прямая трансляция.



Новый въезд понадобился строителям, так как прежний находится со стороны проезда, ведущего в жилую зону. Проезд заставлен автомобилями местных жителей, потому что во дворах недостаточно мест для парковки. Кроме того, в конце проезда находится поликлиника, куда регулярно приезжают автомобили скорой помощи. Для того, чтобы заставить жителей убрать свои автомобили, в начале проезда были установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация автомобилей". Эти знаки противоречат установленным ранее знакам "Жилая зона", к тому же установлены с нарушениями - прямо на тротуаре.

Одна из машин, стоящих рядом с забором, принадлежит активисту Константину Алтухову, более известному под кличкой Паркмен. Несколько дней назад его автомобиль увезли на эвакуаторе, причем владелец "Газели" в это время спал внутри. Активист не выходил из машины, пока её не привезли и не выгрузили обратно.
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