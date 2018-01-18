Жители улицы Кравченко вышли на стихийную акцию протеста против нового въезда на стройку

23 января 2018 г. "Газель" с протестными лозунгами на улице Кравченко пытались эвакуировать вместе с водителем

Служба паркинга попыталась эвакуировать "Газель" с надписью "Жителей до выборов не бить", в которой находился активист Константин Алтухов. Активисты остановили эвакуатор, отметив, что машины застройщика остались на месте.