Трассы для картинга, дрифта и мотокросса появятся в Печатниках

15 ноября 2017 г. Проблему стритрейсеров на Воробьевых горах не могут решить полтора года

Жители юго-запада продолжают жаловаться на автолюбителей, устраивающих гонки на Воробьевых горах. Столичные власти заявили, что прорабатывают вопрос предоставления площадки на территории Троицкого и Новомосковского округов.