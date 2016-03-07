Трассы для картинга, дрифта и мотокросса появятся в Печатниках

В районе Печатники обустроят зоны для занятий мото- и велокроссом, а также автомобильным спортом. Как сообщается на сайте
мэра столицы, на территории площадью более 28 гектаров появятся огороженные трассы для картинга, дрифта, мото- и велокросса.
Концепцию благоустройства площадки с автодромом и трассами под открытым небом представили местным жителям в управе района Печатники. Новая зона для занятий техническими видами спорта появится между Проектируемым проездом номер 4386 и левым берегом Москвы-реки. Планируется построить четыре закольцованные трассы, самая протяженная из которых, почти 1900 метров, предназначена для дрифта. Для езды на картах проложат трассу длиной 750 метров. Для любителей мотоциклетного кросса сделают 1500-метровый трек, а для велосипедного — 350-метровый. Там же появятся зрительские трибуны.
Для велосипедистов оборудуют велодорожку протяженностью 1200 метров с асфальтовым покрытием, а вокруг спортивных трасс высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и засеют газоны. Для того чтобы спортсменам было удобно приезжать на занятия на автомобиле, организуют две парковки на более чем 600 мест. Кроме того, вдоль берега реки создадут прогулочную зону и обустроят набережную, высадив более 500 крупномерных деревьев и полторы тысячи кустарников. Завершить работы планируют к осени.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением создать в столице открытые треки
для стритрейсерских гонок. Также предлагалось предоставить площадки для гонок на условиях аренды
. На проблему стритрейсинга обратили внимание и в Госдуме
: поводом для этого стали многочисленные обращения от жителей юго-запада Москвы, которые жалуются на автолюбителей, устраивающих гонки на Воробьевых горах. По их словам, водители "гоняют на машинах с заносами, "дрифтят", не соблюдают правила дорожного движения, что представляет угрозу для жителей района". Тогда сообщалось, что площадка для проведения любительских автомобильных соревнований может быть предоставлена на территории Троицкого и Новомосковского округов.