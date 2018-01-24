Московский кинотеатр "Пионер" оставил в расписании запрещенный фильм "Смерть Сталина", но с перерывом на 3 дня

Московский кинотеатр "Пионер" по-прежнему не убрал из расписания франко-британскую комедию "Смерть Сталина", несмотря на отзыв прокатного удостоверения
фильма Минкультом. Три сеанса кинотеатр уже показал
- два в минувший четверг и один утром в пятницу. Еще один сеанс запланирован на вечер 26 января. Согласно расписанию на сайте "Пионера", по два сеанса будут проходить ежедневно до 30 января включительно.
31 января, 1-го, 2-го и 4 февраля фильма в расписании нет. На 3 февраля запланирован один вечерний показ "Смерти Сталина". Все билеты на сеансы распроданы. "Билеты уже закончились. Ближайший день - это 3 февраля в 18:40 на дополнительные места-подушки, продаются они в кассах кинотеатра", - сообщили ТАСС в "Пионере".
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Агентству РИА "Новости"
в кинотеатре сообщили, что в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. "Пионер" - один из немногих кинозалов Москвы, где фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. Business FM
отмечает, что, возможно, с юридической точки зрения он показывает не ту картину, на которую наложен запрет.
В Минкультуры заявили, что будут проверять факты показа "Смерти Сталина", и напомнили об ответственности кинотеатров за показ фильмов без прокатного удостоверения. "После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении", - сказали в пресс-службе ведомства.
Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50-100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф в 100-200 тысяч рублей или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней. По подсчетам Business FM, при цене билета от 150 до 700 рублей "Пионер" заработает за 13 сеансов больше полумиллиона, то есть даже с учетом штрафа останется в плюсе.
Кинотеатр "Пионер" принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Также он владеет объединенной сетью кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", но там "Смерть Сталина" не показывают.