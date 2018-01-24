Московский кинотеатр "Пионер" оставил в расписании запрещенный фильм "Смерть Сталина", но с перерывом на 3 дня

24 января 2018 г. Московские кинотеатры оставили в расписании запрещенную Минкультом комедию о смерти Сталина

Прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" отозвано, что означает запрет на показ в кинотеатрах. Однако билеты на фильм продолжают продаваться в кинотеатре "Пионер": там заявляют, что информация об отзыве к ним не поступала.