В выходные в столице немного потеплеет, ожидается небольшой снег Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В воскресенье, 28 января, также будет облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. В выходные в столице потеплеет и пойдет снег, сообщает Гидрометцентр России . В субботу, 27 января, в столице будет облачно. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 7 - минус 9, по области до минус 12 градусов, днем в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.В воскресенье, 28 января, также будет облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



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