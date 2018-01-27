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В выходные в столице немного потеплеет, ожидается небольшой снег
26 января 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные в столице потеплеет и пойдет снег, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 27 января, в столице будет облачно. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 7 - минус 9, по области до минус 12 градусов, днем в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 28 января, также будет облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Суббота, 27 января 2018 г. // Последняя новость 26 января 2018 г. 20:00
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