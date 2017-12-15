В Госдуме назвали "некрасивой" и пообещали взять на контроль ситуацию с принудительным переселением в Хорошево-Мневниках

15 января 2018 г. Жителям дома в Хорошево-Мневниках пообещали по 300-500 тысяч компенсации за переселение в кривую новостройку

Жители пятиэтажек получат по 300-500 тысяч рублей за то, что новые квартиры не соответствуют стандартам программы. Им предоставят транспорт и компенсируют расходы на переселение, недоделки будут устранены за счет подрядчика.