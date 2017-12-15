В Госдуме назвали "некрасивой" и пообещали взять на контроль ситуацию с принудительным переселением в Хорошево-Мневниках

Рабочая группа по реновации при Госдуме обсудила ситуацию вокруг переселения домов на проспекте Маршала Жукова в Хорошево-Мневниках, жители которых жаловались в ФСБ
на принуждение к переезду в недоделанную новостройку на Карамышевской набережной и угрозы. В итоге члены группы решили проинспектировать новостройку и пообщаться с семьями, которые отказываются выезжать из пятиэтажек. Выдержки из заседания приводятся на странице рабочей группы в Facebook
.
Напомним, речь идет о домах на проспекте Маршала Жукова, 20, корпус 1 и 22, корпус 2. По официальным данным, дома изымаются "для госнужд" ради строительства Большой кольцевой линии метро (бывшее название - Третий пересадочный контур). В то же время оба дома вошли в программу реновации, но переселение происходит по старым нормативам, а не по стандартам реновации.
Комментируя эту ситуацию на заседании рабочей группы, замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Павел Гончаренко заявил
, что "существуют разные юридические механизмы, которые могут пересекать друг друга", и "два законных механизма могут работать одновременно". Ранее сообщалось, что жители получат по 300-500 тысяч рублей
в качестве компенсации за то, что новые квартиры не соответствуют стандартам реновации.
Состояние новых домов на Карамышевской набережной, по словам жильцов, не выдерживает никакой критики и близко к аварийному
, несмотря на то, что сданы они были только в прошлом году. Жильцы домов на проспекте Маршала Жукова утверждают, что их выселяют в новостройку принудительно и путем угроз. Для ускорения процесса пятиэтажки регулярно отключают от коммуникаций, по домам ходят мародеры, некоторые балконы уже срезаны.
По данным властей, приведенным
на заседании рабочей группы при Госдуме, выезжать из пятиэтажек отказываются только 33 семьи из 203. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов заявил, что переехавшие жители в целом довольны условиями проживания. Его слова приводятся на сайте Мосгордумы
.
"Мы встречались и разговаривали с жителями домов. Нам важно было понять: действительно ли все, о чем говорится в социальных сетях, происходит на самом деле. На сегодняшний день более 80% жителей переехали. И большинство тех, у кого я интересовался условиями проживания, говорили, что их все устраивает. Есть отдельные недочеты в отделке квартир, но они оперативно устраняются. Жильцам 33 квартир, которые не переехали, оказывается помощь в решении юридических вопросов", - сказал член ОП.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в свою очередь предложил "системно пройтись по квартирам" дома на Карамышевской набережной и проверить, как устраняются недоделки. Он заявил, что это "первый подобный опыт" и призвал "максимально удовлетворить пожелания людей", а также взять ситуацию на контроль.
Замглавы департамента строительства Москвы Александр Ломакин отметил, что контроль над ходом строительных и отделочных работ уже усилен, а приемка будет проходить в несколько ступеней. "Помимо визуального осмотра предполагаются и инструментальные исследования объекта", - добавил он. Председатель Мосгордумы в свою очередь предложил жильцам обращаться в штаб по недоделкам, организованный на первом этаже новостройки.
Замглавы Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко в ходе заседания заявил, что новый дом не является аварийным, вопреки заявлениям жителей. Чиновник в течение недели пообещал изучить все жалобы, связанные с "вываливающимися окнами и трещинами". Глава рабочей группы по реновации Петр Толстой призвал решить эту проблему, "потому что ситуация действительно получается некрасивая", цитирует RNS
.