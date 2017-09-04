"Яблоко" заподозрило губернатора Подмосковья в строительстве элитной школы для своих детей

23 ноября 2017 г. Дорогу, со скандалом проложенную по дворам к элитной школе жены Грефа, по бумагам только собираются строить

Строительство велось без разрешительных документов по придомовой территории, принадлежащей жителям. Дорога открылась еще в начале сентября, но в департаменте строительства говорят, что ее только готовятся строить.