"Яблоко" заподозрило губернатора Подмосковья в строительстве элитной школы для своих детей

Активисты партии "Яблоко" выяснили, что в деревне Раздоры появился многофункциональный детский образовательный центр, состоящий из детского сада и школы и построенный по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как утверждается на сайте партии
, в элитном комплексе, где обучение стоит 700 тысяч рублей в год, учатся дети губернатора. По их мнению, речь идет об элитной школе, выстроенной по муниципальной программе.
В 2017 году в деревне Раздоры по адресу улица Утренняя, 1 был построен "многофункциональный детский образовательный центр". Школа и детский сад строились по муниципальной программе и обошлись бюджету в 2,164 миллиарда рублей, ещё 129,9 миллиона стоила техника, инвентарь и мебель для школы. Итоговая сумма в 2,29 миллиарда рублей составляет примерно пятую часть расходов бюджета Одинцовского муниципального района. При этом по окончании строительства администрация района отказалась от образовательного центра, и он был передан областному правительству. Сейчас на базе центра действует Областная гимназия имени Примакова, учредителем которой является министерство образования Московской области.
Из ответа ОВД на запрос гражданских активистов стало известно, что в школе обучаются около 550 человек, из них только 14 на бесплатной основе. В школе предположительно учатся дети губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как сообщил директор гимназии, обучение стоит 700 тысяч рублей в год.
"Этот "бюджетный маневр" Воробьева означает, что он считает уровень общедоступного образования в Подмосковье низким, не достаточным для своих детей. Но вместо того, чтобы повышать качество образования для всех детей Московской области, он решил исправить ситуацию только для узкого круга приближенных. Мне кажется, что для президента РФ, которым пока еще является Путин, – это серьезный повод отстранить губернатора в связи с утратой доверия", – заявил глава Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Активисты также полагают, что платная работа и стоимость обучения в элитной школе не оставляют шансов на поступление туда детям из малообеспеченных семей и нарушают право детей на общедоступное и бесплатное образование. "Учитывая, что в школе учатся дети губернатора области Андрея Воробьёва, есть его личный интерес в том, чтобы школа была максимально укомплектована и включала только детей элиты", - считает юрист Алексей Карнаухов. Информация о нарушениях закона передана в прокуратуру.
Гимназия имени Примакова, согласно информации на сайте
, работает с учениками по "индивидуальным образовательные траекториям" и гарантирует поступление в лучшие вузы. Обучение в учреждении ведется на английском и русском языках, стоимость обучения "еще рассчитывается" и "на этот год составляет около 50 тысяч рублей". В то же время в школе есть квота на прием школьников из Одинцовского района, которые "показывают высокие результаты в учебе".