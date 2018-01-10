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Удальцов подал в мэрию Москвы заявку на проведение "социального марша" 10 февраля
26 января 2018 г. | Время публикации 10:33 | Последние изменения 11:44
Рубрики: Общество  
 
Социальный марш за права жителей Московского региона / Facebook
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил "Интерфаксу" о подаче в правительство Москвы уведомления о проведении социального марша "За права жителей Московского региона". Организатором мероприятия выступает объединение московских и подмосковных активистов.

Акция состоится 10 февраля с 13:00, заявка подана на шествие от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где планируется провести митинг. Предполагаемое количество участников - до 5 тысяч человек. Ранее сообщалось о том, что акция пройдет 4 февраля.

"Предложили альтернативные маршруты, если эта площадка будет занята, настроены провести мероприятие конструктивно. Будем в случае согласования приглашать на этот митинг все политические партии, в том числе кандидатов в президенты, которые откликнутся", - добавил координатор "Левого фронта".

Он также сообщил, что получил ответ на обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина о проблемах с реализацией права на собрания в столице. Авторы обращения, среди которых сам Удальцов, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, представители партий "Яблоко" и КПРФ, приглашены на встречу с заммэра Александром Горбенко для обсуждения этого вопроса, встреча состоится во второй половине дня.

Напомним, вслед за проведением марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий примут обращение к кандидатам в президенты РФ. Одним из вопросов, который планируется поднять в ходе акции, должна стать судьба здания Центрального дома работников искусств (ЦДРИ), которое пытаются незаконно отобрать московские власти. Участники Социального марша намерены добиваться сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.

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