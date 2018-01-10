Удальцов подал в мэрию Москвы заявку на проведение "социального марша" 10 февраля

11 января 2018 г. Сергей Удальцов подал в мэрию "предварительное уведомление" о социальном марше 4 февраля

С помощью предварительного уведомления об акции организаторы хотят предупредить о планах, чтобы у чиновников не было повода отказать в последний момент. Марш пройдет 4 февраля по Страстному бульвару на проспект Сахарова.