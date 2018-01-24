Полиция пришла в кинотеатр "Пионер" после показа запрещенного фильма "Смерть Сталина"

26 января 2018 г. Московский кинотеатр "Пионер" оставил в расписании запрещенный фильм "Смерть Сталина", но с перерывом на 3 дня

Три сеанса кинотеатр вопреки запрету Минкульта уже показал. Сеансы будут идти каждый день вплоть до 30 января, затем, после трехдневного перерыва, 3 февраля. Все билеты распроданы, в кассах продают билеты на дополнительные места-подушки.