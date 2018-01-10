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Мосгорнаследие остановило незаконные работы в старинном здании на Гоголевском бульваре
26 января 2018 г. | Время публикации 12:40 | Последние изменения 14:05
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
Мосгорнаследие остановило незаконные работы на объекте культурного наследия "Московская удельная контора" на Гоголевском бульваре. Об этом сообщается на сайте столичного департамента культурного наследия.

24 января на "горячую линию" Мосгорнаследия поступило несколько сообщений о том, что на строительной площадке происходит снос арки. Как выяснилось, там по выданному ранее разрешению ведутся работы по реставрации и приспособлению, в частности, разобрана часть проездной арки. Однако ни проекта организации реставрации, ни журнала авторского надзора на объекте не оказалось. Позднее подтвердилось, что проект реставрации в Мосгорнаследие не поступал. Работы на объекте приостановлены, ведется работа по привлечению виновных к административной ответственности.

В пресс-службе пояснили, что здание по адресу: Гоголевский бульвар, д. 12, стр. 1 является объектом культурного наследия регионального значения "Московская удельная контора". Проект реставрации и приспособления предусматривает восстановление конструкций пристройки проездной арки, находящихся в аварийном состоянии: из нее планируется сделать пожарный въезд на участок.

Между тем внимание к проблеме со стороны Мосгорнаследия еще не означает прекращение работ на объекте: 5 января на горячую линию ведомства поступил звонок по поводу сноса фабрики торгового дома "Братья А. и С. Ивановы". Сотрудник департамента выдал предписание приостановить незаконные работы, однако активисты "Архнадзора" на следующий день выяснили, что работы продолжаются. В итоге застройщик не только снес фасад, но и проигнорировал предписание об остановке работ.

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