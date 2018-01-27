Полицейский сбил пенсионерку на собачьей упряжке на востоке Москвы

Сотрудник полиции сбил управлявшую собачьей упряжкой пенсионерку на востоке Москвы. Как сообщается на сайте
столичного ГУ МВД, инцидент произошел в пятницу в районе Метрогородок. Старший сержант полиции на служебном автомобиле задел 64-летнюю женщину по касательной. Полицейский вызвал скорую и оказал пострадавшей первую помощь.
По данным полиции, собачья упряжка двигалась навстречу служебному автомобилю. "Непосредственно перед столкновением собака резко резко изменила направление движения, что и могло стать причиной дорожного инцидента", - говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.
В момент ДТП на машине были включены световые сигналы, сообщает "Московский комсомолец"
. 25-летний старший сержант, управлявший машиной, работает в полиции с 2013 года, водительский стаж у него с 2010 года. По данным издания, женщина получила травму ноги и поясницы, собака не пострадала. В разговоре с газетой пенсионерка возмутилась тем, что сотрудник полиции въехал на машине в лесопарковую зону.