

Илья Яшин вслед за Алексеем Навальным отказался от альтернативных площадок "Забастовки избирателей" Рубрики: Общество

Global Look Press



Как заявил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в случае проведения несогласованного публичного мероприятия организатор и участники акции могут быть привлечены к ответственности. Это же касается и агитации для участия граждан в несогласованных мероприятиях.



Ранее департамент, одобрив обе заявки на проведение акции "Забастовка избирателей" 28 января, предложил организаторам провести ее



В свою очередь, Навальный написал в своем



"Отказ в согласовании заявленного места проведения митинга не только не мотивирован, но и противоречит интересам жителей района, которых мы представляем. Налицо отсутствие логики в действиях Мэрии, которая совсем недавно в ускоренном порядке и в нарушение установленных законом сроков для подачи уведомления о проведении публичного мероприятия согласовала Гудкову Д.Г. проведение митинга на проспекте академика Сахарова. При этом Мэрия явно исходила из того, что данное место уже вполне традиционно для проведения публичных мероприятий. Перенос митинга в другой отдалённый район противоречит интересам наших избирателей и создаст жителям района, желающим посетить мероприятие, дополнительные трудности", - говорится в обращении депутатов муниципального округа "Красносельский".



Власти Москвы не получили ответа от сторонников блогера Алексея Навального и главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина о согласии или несогласии с предложенными площадками акции "Забастовка избирателей" 28 января. В связи с этим активисты не вправе провести запланированные мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.Как заявил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в случае проведения несогласованного публичного мероприятия организатор и участники акции могут быть привлечены к ответственности. Это же касается и агитации для участия граждан в несогласованных мероприятиях.Ранее департамент, одобрив обе заявки на проведение акции "Забастовка избирателей" 28 января, предложил организаторам провести ее на альтернативных площадках : в "Гайд-парке" "Сокольников", шествием по улице Перерва до дома 157 по улице Люблинская и митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении улиц Перерва и Люблинская или же шествием по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митингом на проезжей части улицы Маршала Василевского напротив дома 13.В свою очередь, Навальный написал в своем Twitter , что его сторонникам согласовали митинг в районе Щукино, не указав двух других предложенных вариантов, и высказал несогласие с указанными местами. Илья Яшин также сообщил на своей странице в Facebook , что не согласен с предложенными ему площадками."Отказ в согласовании заявленного места проведения митинга не только не мотивирован, но и противоречит интересам жителей района, которых мы представляем. Налицо отсутствие логики в действиях Мэрии, которая совсем недавно в ускоренном порядке и в нарушение установленных законом сроков для подачи уведомления о проведении публичного мероприятия согласовала Гудкову Д.Г. проведение митинга на проспекте академика Сахарова. При этом Мэрия явно исходила из того, что данное место уже вполне традиционно для проведения публичных мероприятий. Перенос митинга в другой отдалённый район противоречит интересам наших избирателей и создаст жителям района, желающим посетить мероприятие, дополнительные трудности", - говорится в обращении депутатов муниципального округа "Красносельский".



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 января 2018 г. Столичные власти пригрозили штабу Навального прокуратурой за призывы участвовать в "Забастовке избирателей"

Власти пообещали пожаловаться в надзорное ведомство, если сторонники оппозиционера продолжат звать людей на несогласованную акцию. Чиновники предлагали провести "Забастовку" в "Сокольниках", но такой вариант организаторов не устроил.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 26.01.2018 12:00 4 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00