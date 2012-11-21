NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
июня
pda
Поиск
Архив

Оператором сайта "движения москвичей" в поддержку Собянина оказался разработчик "Активного гражданина"
26 июня 2018 г. | Время публикации 16:46 | Последние изменения 17:20
Рубрики: Общество  
 
Фото NEWSru.com
Оператором сайта "движения москвичей" в поддержку мэра Москвы "За Собянина" оказалась компания "Альтарикс", которая занимается разработкой приложений для московской мэрии, в том числе проекта "Активный гражданин". Как пишет "Медуза", данные об этой фирме содержались в информации о сайте и правилах обработки персональных данных. После публикации эти разделы перестали отображаться.

Название компании "Альтарикс" содержится в программных кодах многих городских электронных сервисов, хотя тендеры на их разработку выигрывали другие компании, говорится в недавнем расследовании "Медузы" об "Активном гражданине". В 2016-2017 годах фирма получила контракты на общую сумму 130 миллионов рублей на доработку приложения "Активный гражданин".

До 2015 года компания "Альтарикс" называлась иначе и занималась продажей пиломатериалов. Затем она перешла Денису Николаеву, владельцу еще нескольких фирм со словом "Альтарикс" в названии. Одна из них также принимала участие в тендерах мэрии Москвы, но в 2016 году была ликвидирована.

Одним из основателей этой ликвидированной фирмы был Владимир Егорычев - соучредитель компании "Городские мобильные системы". В 2012 году вокруг нее разгорелся скандал: блогеры выяснили, что она обслуживает короткий номер 7757, с помощью которого автомобилисты оплачивают городскую парковку, и заподозрили, что деньги попадают не в бюджет, а в офшоры. В 2014 году власти Москвы отказались от услуг "Городских мобильных систем", а короткий номер перешел в собственность ГКУ "АМПП".

Сайт "За Собянина" заработал в середине июня. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко называл себя одним из инициаторов его создания. "Хочется наполнять таким содержимым, чтобы люди, которые поддерживают Собянина, могли высказать позицию, что нравится, что не нравится. Я выступаю как творческий инвестор", - сообщил Лукьяненко ТАСС в начале июня.

Идею создания сайта за Собянина писатель объяснял тем, что у такого "фантастического города", как Москва, будущее "тоже должно быть фантастическим". Еще одним создателем сайта по приглашению Лукьяненко стал предприниматель Вадим Дымов. Регистрация на портале автоматически делает пользователя участником движения в поддержку действующего мэра, а его фото и обращение попадают в галерею.

Также ресурс собирает все посты из соцсетей с хэштегом #ЗаСобянина. Подобные посты в конце мая заполонили соцсети знаменитостей. "Признаниями в любви" Собянину делились Максим Галкин, Андрей Малахов, Елена Малышева, Полина Гагарина и другие звезды шоу-бизнеса.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Дешевый" проект "Активный гражданин" обошелся Москве в 520 миллионов рублей: больше всего ушло на пиар и подарки
25 июня 2018 г.
"Дешевый" проект "Активный гражданин" обошелся Москве в 520 миллионов рублей: больше всего ушло на пиар и подарки
За четыре года существования "Активный гражданин" обошелся столичному бюджету как минимум в 26 раз дороже, чем утверждают власти, а среди тех, кто на нем зарабатывает, есть городские чиновники.
22 июня 2018 г.
21 ноября 2012 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.06.2018   19:52
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 26 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>