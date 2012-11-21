Оператором сайта "движения москвичей" в поддержку Собянина оказался разработчик "Активного гражданина"

25 июня 2018 г. "Дешевый" проект "Активный гражданин" обошелся Москве в 520 миллионов рублей: больше всего ушло на пиар и подарки

За четыре года существования "Активный гражданин" обошелся столичному бюджету как минимум в 26 раз дороже, чем утверждают власти, а среди тех, кто на нем зарабатывает, есть городские чиновники.