Оператором сайта "движения москвичей" в поддержку Собянина оказался разработчик "Активного гражданина"

Оператором сайта "движения москвичей" в поддержку мэра Москвы "За Собянина" оказалась компания "Альтарикс", которая занимается разработкой приложений для московской мэрии, в том числе проекта "Активный гражданин". Как пишет "Медуза"
, данные об этой фирме содержались в информации о сайте и правилах обработки персональных данных. После публикации эти разделы перестали отображаться.
Название компании "Альтарикс" содержится в программных кодах многих городских электронных сервисов, хотя тендеры на их разработку выигрывали другие компании, говорится в недавнем расследовании
"Медузы" об "Активном гражданине"
. В 2016-2017 годах фирма получила контракты на общую сумму 130 миллионов рублей на доработку приложения "Активный гражданин".
До 2015 года компания "Альтарикс" называлась иначе и занималась продажей пиломатериалов. Затем она перешла Денису Николаеву, владельцу еще нескольких фирм со словом "Альтарикс" в названии. Одна из них также принимала участие в тендерах мэрии Москвы, но в 2016 году была ликвидирована.
Одним из основателей этой ликвидированной фирмы был Владимир Егорычев - соучредитель компании "Городские мобильные системы". В 2012 году вокруг нее разгорелся скандал: блогеры выяснили, что она обслуживает короткий номер 7757, с помощью которого автомобилисты оплачивают городскую парковку, и заподозрили, что деньги попадают не в бюджет, а в офшоры
. В 2014 году власти Москвы отказались от услуг "Городских мобильных систем", а короткий номер перешел в собственность ГКУ "АМПП".
Сайт "За Собянина" заработал в середине июня. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко называл себя одним из инициаторов его создания. "Хочется наполнять таким содержимым, чтобы люди, которые поддерживают Собянина, могли высказать позицию, что нравится, что не нравится. Я выступаю как творческий инвестор", - сообщил Лукьяненко ТАСС в начале июня.
Идею создания сайта за Собянина писатель объяснял тем, что у такого "фантастического города", как Москва, будущее "тоже должно быть фантастическим". Еще одним создателем сайта по приглашению Лукьяненко стал предприниматель Вадим Дымов. Регистрация на портале автоматически делает пользователя участником движения в поддержку действующего мэра, а его фото и обращение попадают в галерею.
Также ресурс собирает все посты из соцсетей с хэштегом #ЗаСобянина. Подобные посты в конце мая заполонили соцсети знаменитостей
. "Признаниями в любви" Собянину делились Максим Галкин, Андрей Малахов, Елена Малышева, Полина Гагарина и другие звезды шоу-бизнеса.