

Работницы магазина "Дикси" напали с батоном на покупателя, потребовавшего жалобную книгу (ВИДЕО) Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Все началось с того, что 6 июня кассир потребовал от покупателя сумму больше той, которая была указана на ценнике. После этого покупателя перенаправили к управляющей, которая "жёстко ответила, что это "не её проблемы, что кто-то там передвинул ценник". "Тогда я предложил: "Так давайте прямо сейчас заменим ценник, чтобы больше не было проблем", — на что получил ответ от управляющей, цитирую: "Давать вам дома будут!"", - пишет покупатель. Потребовав жалобную книгу, мужчина услышал "Ты что, больной? Ну точно, дома не дают!" и получил ее только после того, как попытался позвонить на горячую линию магазина. При этом в предложенной ему тетради не было ничего, кроме названия магазина.



Записав жалобу в полученную тетрадь, мужчина сообщил о произошедшем в Роспотребнадзор и оставил отзыв на сайте магазина. Через две недели он вновь пришёл в "Дикси" и захотел посмотреть на свою запись в жалобной книге. Однако управляющая отказалась сделать это, сославшись на то, что книга якобы "находится в управе на перепрошивке". Чтобы получить доказательства административного правонарушения, которым является отказ выдать книгу жалоб, мужчина включил видеокамеру, после чего управляющая "сбежала", а другая сотрудница бросилась на мужчину с батоном, который держала в руке.



"Выполнив свою задачу, а именно зафиксировав не совсем корректный отказ в предоставлении книги отзывов и предложений, я спокойно покинул магазин и обратился с полученной видеозаписью на сайт "Дикси" (там, как обычно: "Спасибо, будет проведён дополнительный инструктаж"), в Роспотребнадзор и в прокуратуру ЦАО Москвы с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять соответствующие меры. Оскорблять людей, материться и применять хлебобулочные изделия не по назначению — это не тот сервис, которого мы достойны, но, видимо, тот, который мы заслужили", - заключает мужчина. Через несколько дней после публикации видео на YouTube он получил комментарий от администраторов официальной страницы магазина, в котором те попросили мужчину объяснить, почему он просил жалобную книгу. Когда пользователи возмутились вопросом, фраза о жалобной книге из комментария исчезла.



Житель Москвы заметил несоответствие между ценником и стоимостью товара в одном из супермаркетов "Дикси" и попросил книгу жалоб. В ответ на это сотрудницы магазина оскорбили клиента и пытались избить его попавшимся под руку батоном. Как рассказал на сайте "Пикабу" пользователь Dee Bass, конфликт произошёл в супермаркете на улице Фридриха Энгельса, 20. Видеозапись драки была опубликована на Youtube Все началось с того, что 6 июня кассир потребовал от покупателя сумму больше той, которая была указана на ценнике. После этого покупателя перенаправили к управляющей, которая "жёстко ответила, что это "не её проблемы, что кто-то там передвинул ценник". "Тогда я предложил: "Так давайте прямо сейчас заменим ценник, чтобы больше не было проблем", — на что получил ответ от управляющей, цитирую: "Давать вам дома будут!"", - пишет покупатель. Потребовав жалобную книгу, мужчина услышал "Ты что, больной? Ну точно, дома не дают!" и получил ее только после того, как попытался позвонить на горячую линию магазина. При этом в предложенной ему тетради не было ничего, кроме названия магазина.Записав жалобу в полученную тетрадь, мужчина сообщил о произошедшем в Роспотребнадзор и оставил отзыв на сайте магазина. Через две недели он вновь пришёл в "Дикси" и захотел посмотреть на свою запись в жалобной книге. Однако управляющая отказалась сделать это, сославшись на то, что книга якобы "находится в управе на перепрошивке". Чтобы получить доказательства административного правонарушения, которым является отказ выдать книгу жалоб, мужчина включил видеокамеру, после чего управляющая "сбежала", а другая сотрудница бросилась на мужчину с батоном, который держала в руке."Выполнив свою задачу, а именно зафиксировав не совсем корректный отказ в предоставлении книги отзывов и предложений, я спокойно покинул магазин и обратился с полученной видеозаписью на сайт "Дикси" (там, как обычно: "Спасибо, будет проведён дополнительный инструктаж"), в Роспотребнадзор и в прокуратуру ЦАО Москвы с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять соответствующие меры. Оскорблять людей, материться и применять хлебобулочные изделия не по назначению — это не тот сервис, которого мы достойны, но, видимо, тот, который мы заслужили", - заключает мужчина. Через несколько дней после публикации видео на YouTube он получил комментарий от администраторов официальной страницы магазина, в котором те попросили мужчину объяснить, почему он просил жалобную книгу. Когда пользователи возмутились вопросом, фраза о жалобной книге из комментария исчезла.



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