Ховринскую больницу, о которой снимали фильм ужасов, начнут сносить осенью

Демонтаж Ховринской больницы, которая стоит недостроенной с середины 1980-х годов, начнется осенью, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "Стоит понимать, что больницей этот объект называть, конечно, не очень корректно. Он проектировался под больницу, но ее там не было и не будет уже никогда", - цитирует его агентство "Москва"
.
Снос начнется, ориентировочно, в конце сентября - начале октября, уточнил Бочкарев. Он отметил, что здание очень долго простояло в недостроенном виде, поэтому его демонтаж является сложной технической и инженерной задачей, передает "Интерфакс"
. По словам Бочкарева, новое строительство на месте больницы начнется еще не скоро.
Там планируется построить жилой комплекс площадью 345 тысячи квадратных метров с подземной парковкой. Ранее глава департамента строительства сообщал, что жилой комплекс будут вводить в эксплуатацию двумя-тремя очередями в 2020-2021 годах. Столичные власти не исключали, что квартиры в нем могут достаться переселенцам
по программе реновации.
В апреле председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что Ховринская больница не попала в программу реновации. "По Ховринской больнице есть решение о развитии там общественно-жилой застройки, но район Ховрино не вошел в реновацию. Все будет зависеть от решения жителей", - сказала она.
Княжевская добавила, что к больнице примыкает соседний район, где есть попавшие под реновацию дома. "Обязательства в отношении этих домов будут выполнены в рамках района", - добавила Княжевская. В начале июня заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что проект сноса больницы полностью готов и прошел экспертизу. "Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", - подчеркнул глава стройкомплекса.
Напомним, строительство Ховринской больницы заморозили в 1985 году, а в 1992 году окончательно остановили, после чего здание стало объектом экстремального туризма
и обросло городскими легендами. "Новая газета" писала, что ежегодно в стенах больницы происходит до ста несчастных случаев, и просила перекрыть туда доступ.
Столичные власти безуспешно пытались найти инвесторов, которых бы заинтересовал долгострой. В 2013 году сообщалось, что на его месте построят новую больницу
, но до этого так и не дошло. Как не дошло и до выхода фильма ужасов
о Ховринке, снятого в 2015 году. Несмотря на высокий рейтинг зрительских ожиданий, до сих пор доступен только тизер картины.