Ховринскую больницу, о которой снимали фильм ужасов, начнут сносить осенью

6 декабря 2017 г. Новые дома по программе реновации могут появиться на месте долгостроев

Одной из новых площадок стала территория Ховринской больницы, еще одно недействующее здание расположено в районе Метрогородка. Инициативу проявляют и местные жители, уже предложившие несколько площадок для строительства.