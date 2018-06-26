В столице спустя неделю задержали виновника гибели беременной женщины после ДТП

В Москве спустя неделю
все же задержали подозреваемого в ДТП на Верхней Масловке, в результате которого погибла женщина на последних месяцах беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обстоятельства задержания не приводятся.
По факту аварии назначен ряд экспертиз. "В том числе будет проведена автотехническая экспертиза, в рамках которой будет проверено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна, а также установлен факт - имел ли водитель возможность избежать ДТП", - сообщил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. "В течение двух суток следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого", - сообщил "Комсомольской правде"
источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло 18 июня. По словам очевидцев, разогнавшийся BMW резко затормозил перед светофором, на котором загорелся желтый свет, и, чтобы не врезаться в передние автомобили, свернул на тротуар. Под машиной оказались зажаты две женщины, ожидавшие, когда загорится зеленый.
28-летняя беременная Наталья Львова скончалась в больнице через шесть дней после аварии, смерть ее ребенка медики констатировали на месте. Вторая женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. Она получила сотрясение мозга, переломы и тупую травму живота, передает BFM.ru
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За рулем иномарки находился Михаил Исаханов. По данным СМИ, он преподает и возглавляет отдел по работы со спонсорами в Московском финансово-промышленном университете "Синергия". В вузе, однако, заявили, что недавно Исаханов был уволен и никогда не преподавал, а работал в департаменте регионального развития университета. Также сообщается, что за последние полгода Исаханов получил 49 штрафов.