NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
июня
pda
Поиск
Архив

Митрохин подал в суд на "Яблоко", не желающее выдвигать его в мэры Москвы
26 июня 2018 г. | Время публикации 17:27 | Последние изменения 17:52
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии из-за ситуации с его выдвижением кандидатом на пост мэра Москвы. На прошлой неделе за Митрохина проголосовало большинство делегатов конференции московского отделения, политик уже сдал документы на выдвижение в Мосгоризбирком. Однако федеральное руководство "Яблока" отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным.

Митрохин, в свою очередь, утверждает, что бюро партии нарушило устав. "Напомню, что яблочные федералы отказали мне в выдвижении, несмотря на то что конференция московского отделения ДВАЖДЫ выдвинула меня в кандидаты. Вчера они заявили, что считают возмутительной такую самостоятельность", - пишет Митрохин в своем Facebook.

Он отметил, что федеральное руководство партии настаивает на кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елене Русаковой, которую московское отделение не поддерживает. На внутрипартийных праймериз Русакова заняла лишь четвертое место.

"Вчера они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность. Это беспрецедентное давление было подкреплено оскорблениями и угрозами "разобраться" с нами за "своеволие" по полной программе", - сообщил Митрохин.

Он отметил, что пойдет до конца и останется кандидатом в мэры от "Яблока", так как чувствует "колоссальную ответственность" перед поддержавшими его однопартийцами и москвичами. "Я обещал им, что сделаю все для того, чтобы выдвинуться на этих выборах и попытаться вынести Собянина из его кресла", - заключил Митрохин.

В своем исковом заявлении политик опирается на федеральный закон, обязывающий политические партии исполнять свой устав. По мнению главы столичного отделения "Яблока", решение об отмене его выдвижения было принято "с грубейшими нарушениями", о чем говорили "другие члены бюро партии, руководитель партийного арбитража", передает "Интерфакс".

По мнению Митрохина, федеральное бюро "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб". "Если мы выступаем за правовое государство, мы не можем в угоду какой-то политической целесообразности или личной неприязни к кому бы то ни было попирать те самые нормы, которые мы сами же и установили. В этом случае грош нам цена как демократической либеральной партии европейского типа", - сказал политик.

Он уточнил, что жалоба на решение выдвинуть его кандидатом рассматривалась без его участия. "У нас партия демократическая, у нас такое невозможно, чтобы на персональный вопрос не приглашать того человека, которого он касается", - возмутился Митрохин.

Зампред партии Николай Рыбаков, в свою очередь, заявил, что это лидер московского отделения наносит политический ущерб "Яблоку", вынося внутрипартийный спор в суд. "Это еще раз подтверждает правоту исполкома бюро, который не согласовал кандидатуру Митрохина для выдвижения в мэры Москвы", - сказал Рыбаков.

Во вторник "Яблоко" официально уведомило Мосгоризбирком о своем решении отменить выдвижение Митрохина в мэры Москвы, передает ТАСС. "Ранее бюро приняло решение о возможности общего собрания рассмотреть двух кандидатов в мэры Москвы: Митрохина и Русакову. Но общее собрание 20 июня сорвалось из-за отсутствия кворума, и сегодня бюро решило, что остается в силе согласование только Русаковой; если вдруг Митрохин организует новое общее собрание, оно его кандидатуру рассмотреть не сможет", - сказал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов повторил, что у комиссии нет претензий к Митрохину, так как он сдал весь необходимый пакет документов. Легитимность участия Митрохина в выборах избирком оценит уже на этапе регистрации.

Федеральное бюро "Яблока" также намерено проверить состав своего московского отделения. "У нас есть большое количество людей, которые никак не выходят на связь", - пояснил Николай Рыбаков. По его словам, из-за этого невозможно проводить партийные мероприятия. Итоги проверки должны быть подведены до 1 октября.

Рыбаков также напомнил, что в ноябре планируется провести общее собрание членов московского отделения, чтобы избрать новое руководство. Сергей Митрохин возглавляет столичных яблочников с 2004 года. На его место претендует Максим Кац, ранее привлекший в партию более 200 своих сторонников.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
У Мосгоризбиркома нет вопросов к Митрохину, выдвинувшемуся в мэры против воли руководства партии "Яблоко"
25 июня 2018 г.
У Мосгоризбиркома нет вопросов к Митрохину, выдвинувшемуся в мэры против воли руководства партии "Яблоко"
Федеральное бюро партии обвиняет лидера московского отделения в манипуляциях и категорически отказывается выдвигать Митрохина в мэры, настаивая на кандидатуре Елены Русаковой. Митрохин отказался подчиняться.
24 июня 2018 г.
23 июня 2018 г.
22 июня 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.06.2018   19:52
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 26 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>