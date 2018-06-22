Митрохин подал в суд на "Яблоко", не желающее выдвигать его в мэры Москвы

25 июня 2018 г. У Мосгоризбиркома нет вопросов к Митрохину, выдвинувшемуся в мэры против воли руководства партии "Яблоко"

Федеральное бюро партии обвиняет лидера московского отделения в манипуляциях и категорически отказывается выдвигать Митрохина в мэры, настаивая на кандидатуре Елены Русаковой. Митрохин отказался подчиняться.