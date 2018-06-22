Митрохин подал в суд на "Яблоко", не желающее выдвигать его в мэры Москвы

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии из-за ситуации с его выдвижением кандидатом на пост мэра Москвы. На прошлой неделе за Митрохина проголосовало
большинство делегатов конференции московского отделения, политик уже сдал документы
на выдвижение в Мосгоризбирком. Однако федеральное руководство "Яблока" отменило решение московских коллег, сочтя его нелегитимным.
Митрохин, в свою очередь, утверждает, что бюро партии нарушило устав. "Напомню, что яблочные федералы отказали мне в выдвижении, несмотря на то что конференция московского отделения ДВАЖДЫ выдвинула меня в кандидаты. Вчера они заявили, что считают возмутительной такую самостоятельность", - пишет Митрохин в своем Facebook
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Он отметил, что федеральное руководство партии настаивает на кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елене Русаковой, которую московское отделение не поддерживает. На внутрипартийных праймериз Русакова заняла лишь четвертое место
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"Вчера они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность. Это беспрецедентное давление было подкреплено оскорблениями и угрозами "разобраться" с нами за "своеволие" по полной программе", - сообщил Митрохин.
Он отметил, что пойдет до конца и останется кандидатом в мэры от "Яблока", так как чувствует "колоссальную ответственность" перед поддержавшими его однопартийцами и москвичами. "Я обещал им, что сделаю все для того, чтобы выдвинуться на этих выборах и попытаться вынести Собянина из его кресла", - заключил Митрохин.
В своем исковом заявлении политик опирается на федеральный закон, обязывающий политические партии исполнять свой устав. По мнению главы столичного отделения "Яблока", решение об отмене его выдвижения было принято "с грубейшими нарушениями", о чем говорили "другие члены бюро партии, руководитель партийного арбитража", передает "Интерфакс"
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По мнению Митрохина, федеральное бюро "дискредитирует партию" и "наносит ей политический ущерб". "Если мы выступаем за правовое государство, мы не можем в угоду какой-то политической целесообразности или личной неприязни к кому бы то ни было попирать те самые нормы, которые мы сами же и установили. В этом случае грош нам цена как демократической либеральной партии европейского типа", - сказал политик.
Он уточнил, что жалоба на решение выдвинуть его кандидатом рассматривалась без его участия. "У нас партия демократическая, у нас такое невозможно, чтобы на персональный вопрос не приглашать того человека, которого он касается", - возмутился Митрохин.
Зампред партии Николай Рыбаков, в свою очередь, заявил, что это лидер московского отделения наносит политический ущерб "Яблоку", вынося внутрипартийный спор в суд. "Это еще раз подтверждает правоту исполкома бюро, который не согласовал кандидатуру Митрохина для выдвижения в мэры Москвы", - сказал Рыбаков.
Во вторник "Яблоко" официально уведомило Мосгоризбирком о своем решении отменить выдвижение Митрохина в мэры Москвы, передает ТАСС. "Ранее бюро приняло решение о возможности общего собрания рассмотреть двух кандидатов в мэры Москвы: Митрохина и Русакову. Но общее собрание 20 июня сорвалось из-за отсутствия кворума, и сегодня бюро решило, что остается в силе согласование только Русаковой; если вдруг Митрохин организует новое общее собрание, оно его кандидатуру рассмотреть не сможет", - сказал пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов повторил, что у комиссии нет претензий
к Митрохину, так как он сдал весь необходимый пакет документов. Легитимность участия Митрохина в выборах избирком оценит уже на этапе регистрации.
Федеральное бюро "Яблока" также намерено проверить состав своего московского отделения. "У нас есть большое количество людей, которые никак не выходят на связь", - пояснил Николай Рыбаков. По его словам, из-за этого невозможно проводить партийные мероприятия. Итоги проверки должны быть подведены до 1 октября.
Рыбаков также напомнил, что в ноябре планируется провести общее собрание членов московского отделения, чтобы избрать новое руководство. Сергей Митрохин возглавляет столичных яблочников с 2004 года. На его место претендует Максим Кац, ранее привлекший в партию более 200 своих сторонников.