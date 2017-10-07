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Вместо гостиницы возле парка "Зарядье" построят апартаменты
26 июня 2018 г. | Время публикации 08:39 | Последние изменения 09:44
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Компания MR Group построит в пешей доступности от Кремля и парка "Зарядье" комплекс апартаментов вместо предполагавшейся ранее гостиницы. Как сообщает РБК, весной этого года MR Group выкупило акции ООО "ССР", которое в июне 2018 года получило разрешение Мосгосстройнадзора на строительство в районе Китай-города комплекса апартаментов с подземным паркингом.

В 2016 году Москомстройинвест сообщал, что инвестор за три года построит здесь гостиницу площадью 6,5 тысячи квадратных метров. При этом чиновники уточняли, что отель уже на 40% готов - на участке находилось недостроенное здание. Как заявил представитель Москомстройинвеста, с точки зрения разрешительной градостроительной документации апартаменты выполняют ту же функцию, что и гостиница.

По словам экспертов, стоимость участка и строительства составляет около 800 миллионов рублей, тогда как возможная выручка от реализации проекта может составить 1,3-1,8 миллиарда рублей. Поэтому с точки зрения экономики выбор в пользу апартаментов абсолютно понятен. К тому же близость парка "Зарядье" станет положительным фактором при сдаче апартаментов в аренду, а расположение апартаментов в глубине квартала будет только преимуществом и мало повлияет на ценообразование. Многие покупатели элитных новостроек предпочитают виды из окон на придомовую территорию, поскольку потоки отдыхающих могут нарушать спокойствие.
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