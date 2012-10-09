Паук пообещал москвичам колонизацию Марса вместо реновации в случае победы на выборах мэра

14 июня 2018 г. Паук из группы "Коррозия металла" решил снова побороться за пост мэра Москвы

Музыкант Сергей "Паук" Троицкий подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы как самовыдвиженец. Он уже выдвигался на выборах мэра в 2013 году, но не был допущен, так как не предъявил необходимого числа подписей.