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Паук пообещал москвичам колонизацию Марса вместо реновации в случае победы на выборах мэра
26 июня 2018 г. | Время публикации 14:49 | Последние изменения 17:12
Рубрики: Общество  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Лидер музыкальной группы "Коррозия металла", кандидат на должность мэра Москвы Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук, рассказал о своей предвыборной кампании в ходе пресс-конференции на тему "Мэр, например: кандидат Паук о своей предвыборной программе". Его слова приводит агентство "Москва".

"Все коренные москвичи или люди, которые 15 лет живут в Москве, уже внесли вклад в этот город, они не должны платить за парковки. Я предлагаю их сделать бесплатными. Я не понимаю, какая совесть должна быть у человека, чтобы "драть три шкуры" с какой-то дурацкой парковки. Мы, когда с девушками ездим отдыхать, получается так, что какой-нибудь автомобиль заехал одним колесом на какую-то дурацкую парковку, его сразу эвакуируют в "Марьинский ад", - сказал Троицкий.

Кроме того, он предложил убрать всю желтую плитку из Москвы, поскольку у его знакомых женщин "все лабутены пачкаются и летят в ад". А в качестве альтернативы программе реновации предложил отправить москвичей колонизировать Марс и заявил, что планирует установить для москвичей пенсионный возраст в 55 лет.

"Выборы - это общественная площадка, с помощью которой можно донести до публики какие-то новые идеи, которыми могут воспользоваться в будущем власть имущие и технически их воплотить в жизнь. Так мы тоже поучаствуем в деле возрождения и спасения России", - заявил музыкант в интервью "Ленте.Ru". Он предложил регулировать погодные условия с помощью зенитных башен с лазерными лучами, установив их на МКАД.

"Почему воду в Москве-реке не подогревают? Нужны лазеры, как у Абрамовича, чтобы зимой купаться можно было. У нас модно зимой в проруби купаться. Но статистика есть одна, что по телевизору показывают. А 70 процентов людей, которые поддаются на этот пиар, потом болеют воспалением легких и другими заболеваниями по две-три недели, а некоторые умирают. А если бы вода подогревалась, было бы другое дело", - заявил он. Музыкант также заявил о грядущем запрете "Яндекс.Такси": по его словам, "Яндекс.Навигатор" "специально показывает неправильные пути, чтобы надурить лоха на деньги для своей таксистской мафии". А в парке Горького музыкант намерен возродить пивную "Пльзень" с пивом "по брежневским ценам" и открыть рюмочную "Антисоветская".

Музыкант уже выдвигал свою кандидатуру на пост столичного градоначальника в 2013 году, но не был допущен до выборов, так как не предъявил необходимого числа подписей. С присущим ему чувством юмора Троицкий обещал москвичам раздавать за счет бюджета крымские вина, бороться с пробками при помощи "циклопического паука", устроить жену бывшего градоначальника Москвы Елену Батурину уборщицей в мэрии и поделить все ее деньги между горожанами.

Паук неоднократно баллотировался на выборах в Подмосковье и других регионах России, причем не всегда безуспешно. В Twitter-аккаунте он так и описывается: "Постоянный кандидат в мэры всех городов России". В декабре 1998 года Троицкий набрал наибольшее число голосов на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, но ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены, а перевыборы не назначались.

В 2007 году рокер выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за неперспективного расположения населенного пункта. В 2012 году Паук боролся за пост мэра подмосковных Химок и набрал 2,46% голосов. Тогдашняя избирательная кампания была признана самой скандальной в стране. Спустя год музыкант набрал 2,29% на выборах мэра подмосковного Жуковского. Выборы ознаменовались скандалом с подкупом избирателей.

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