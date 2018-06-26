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В Москве уже неделю на свободе находится водитель, насмерть сбивший беременную женщину на тротуаре
26 июня 2018 г. | Время публикации 00:51 | Последние изменения 01:22
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на понедельник в одной из столичных больниц скончалась 28-летняя женщина, которую еще 18 июня сбил автомобиль, когда она шла по тротуару по улице Верхняя Масловка. Женщина была беременна, ее ребенок погиб сразу после аварии. Как сообщают СМИ, личность водителя известна, но сейчас он находится на свободе.

На сайте телеканала "Россия 24" сообщается, что водитель на огромной скорости вылетел на тротуар, снес дорожный знак и совершил наезд на пешеходов. От проверки на алкоголь он отказался. Информацию об инциденте подтвердил и источник РБК в правоохранительных органах.

По данным журналистов, за рулем автомобиля находился 31-летний Михаил Исаханов, якобы преподаватель университета "Синергия". Впрочем, глава департамента по связям с общественностью университета Дмитрий Чубаров заявил РБК, что в учебном заведении Исаханов не преподавал. По его словам, Исаханов "ранее являлся сотрудником департамента регионального развития университета".

"Вести" пишут, что Исаханов только в этом году 49 раз привлекался к административной ответственности. Следствие, впрочем, считает, что оснований для его ареста нет. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека". Близкие погибшей беременной женщины боятся, что виновник трагедии уйдет от наказания.
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Вторник, 26 июня 2018 г. // Последняя новость 00:51
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