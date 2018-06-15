Болельщик из Саудовской Аравии отдал столичному мошеннику более 15 миллионов рублей на авиабилеты

Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллиона рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей. Как сообщил "Интерфаксу"
информированный источник, 24 июня гражданин Саудовской Аравии встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград.
Болельщик отдал подозреваемому 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся. Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 миллионов 696 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.
На иностранных туристах в столице наживаются довольно активно. Так, болельщик из Саудовской Аравии после стартового матча с Россией вызвал такси до гостиницы и договорился заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей
. Мужчина обратился в правоохранительные органы, водитель был задержан. По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы для разных пассажиров в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент.
Тогда же в соцсетях разошлась информация о ресторане на Комсомольском проспекте с русским и англоязычным меню, цены в которых различались в два раза
. В Роспотребнадзоре организовали проверку, заявив, что цены не отличаются, однако блогеры полагают, что владельцы ресторана решили проблему еще до визита комиссии
.