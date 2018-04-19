"Спасибо, что не предал": жители Серпуховского района установили баннеры в поддержку арестованного Шестуна

В Серпуховском районе Московской области вдоль дорог появились баннеры в поддержку главы района Александра Шестуна, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий. Как пишет "Общая газета"
, на билбордах размещен портрет Александра Шестуна с подписью "Спасибо, что не предал. Жители района".
Баннеры в поддержку арестованного главы района были установлены за счет личных средств местных жителей. Жители поселка Большевик также подали уведомление на имя главы поселения Людмилы Жильцовой о проведении акции в поддержку Александра Шестуна, однако власти отказали в согласовании акции под предлогом президентского указа об ограничении митингов в период проведения чемпионата мира по футболу. В то же время отмечается, что Московская область под эти ограничения не попадает.
Сам Александр Шестун, который находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование его дела под личный контроль. Как пишет "Медиазона"
,
Шестун просит главу СК лично разобраться с его уголовным делом, которое он считает незаконно возбужденным. Шестун утверждает, что не принимал решение о передаче земли и не подписывал постановления, а доводы следствия о том, что он давал "незаконные указания" подписывать документы, назвал не соответствующими действительности.
В апреле Александр Шестун опубликовал на интернет-сервисе YouTube несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину, в которых рассказал о давлении на него
в связи с протестами против размещения "гигантского потока московского мусора" на полигоне твердых бытовых отходов "Лесная". Также Шестун связывал угрозы с тем, что он выступает "против ликвидации Серпуховского района".
13 июня глава района был задержан после обыска, который следователи и оперативники ФСБ провели в его коттедже в поселке Большевик, и обвинен в превышении должностных полномочий
. По версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией Шестун выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. Земля передавалась в аренду по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта.
Однако получившая землю компания через некоторое время переоформила участок в собственность и выкупила его у властей всего за 600 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по данным следствия, составляла 62,8 миллиона рублей. В результате вместо магазина там начали строить коттеджи. Следствие считает, что афера проводилась с ведома и одобрения Шестуна. Сам чиновник заявил, что дело против него было сфабриковано из-за конфликтов с более крупными должностными лицами, включая губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
и начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева.