СК назвал "преступную небрежность" причиной съезда автобуса в переход у станции "Славянский бульвар" в декабре

19 февраля 2018 г. Водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар", извинился перед родственниками погибших

"Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло. Я не сплю ночами - это все перед моими глазами. Я прошу прощения. Надо искать, почему это случилось, а не обвинять одного меня", - заявил Виктор Тихонов. Он подчеркнул, что предпринимал все действия, чтобы объехать пешеходов.