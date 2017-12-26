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СК назвал "преступную небрежность" причиной съезда автобуса в переход у станции "Славянский бульвар" в декабре
26 июня 2018 г. | Время публикации 13:33 | Последние изменения 13:51
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела водителя автобуса, съехавшего в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря 2017 года. СК установил, что водитель Виктор Тихонов проявил "преступную небрежность", ошибочно нажал на педаль газа и не воспользовался ни одним способом торможения, говорится на сайте ведомства.

Тихонов не признает своей вины, однако следователи "восстановили всю хронологию событий, опровергающую его доводы". В частности, установлено, что автобус был исправен. Водитель, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения... потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 км/ч", сообщает СК.

После этого Тихонов выехал с проезжей части на тротуар. "При этом он не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель", - говорится в сообщении.

Атобус продолжил движение по пешеходному тротуару, столкнулся со стеной подземного перехода и съехал по ступеням вниз. В результате четыре человека скончались на месте, двое получили тяжелые травмы, еще не менее восьми пешеходов - различные телесные повреждения. Дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу. Тихонову вменяется часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Сам Тихонов после ДТП настаивал на версии технической неисправности автобуса. По его словам, в машине отказали тормоза. Водитель рассказывал, что хотел переставить автобус, так как хотел уступить место другому автобусу, а когда снялся с ручника, уже не смог остановить машину.

"Я снимаю ручной тормоз. Автобус должен был медленно ехать, но он сразу рванул, у меня резко стали нарастать обороты, я уже выскочил на тротуар. Я давил на тормоз, но это не помогало, педаль словно колом стояла, - рассказывал Тихонов журналистам в феврале. - Я приподнялся, правой рукой держал руль, чтобы сильнее надавить на педаль, и тянул ручной тормоз. Он дошел только до середины и дальше не шел, автобус продолжал двигаться". В СК предположили, что Тихонов скрывает истинные причины аварии.
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