27 июня в районе стадиона "Спартак" введут ограничения движения в связи с матчем Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Движение без пропуска будет запрещено в день матча по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений



В ЦОДД напомнили, что с 1 июня работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от ул. Дубосековская до канала имени Москвы, а выделенная полоса в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета.



"Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы по рабочим и выходным дням, а также быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям", - заключили в пресс-службе. 27 июня в районе стадиона "Спартак" будут введены ограничения движения в связи с проведением матча между сборными стран Сербии и Бразилии. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".Движение без пропуска будет запрещено в день матча по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограниченийВ ЦОДД напомнили, что с 1 июня работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от ул. Дубосековская до канала имени Москвы, а выделенная полоса в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета."Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы по рабочим и выходным дням, а также быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям", - заключили в пресс-службе.



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