Социал-демократ и электромонтер намерены баллотироваться на пост мэра Москвы

24 июня 2018 г. "Возможности стать кандидатом нет": Яшин отказался от борьбы за пост мэра Москвы

Оппозиционер подтвердил, что преодолеть муниципальный фильтр независимому кандидату невозможно. Ни один единоросс не согласился предоставить ему свою подпись из-за запрета партийного начальства.