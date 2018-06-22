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Социал-демократ и электромонтер намерены баллотироваться на пост мэра Москвы
26 июня 2018 г. | Время публикации 09:20 | Последние изменения 09:43
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Председатель правления Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Рамазанов Сираждин Омарович, 1976 года рождения, председатель правления "Социал-демократическая партия России", выдвинут Московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут. Как сообщает РИА "Новости", еще одним кандидатом стал электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин" Александр Горлов. Он подал заявку на самовыдвижение, став 14-м по счету претендентом, выдвигающимся таким путем.

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. В то же время возможность пройти муниципальный фильтр теоретически есть только у кандидата, поддержанного партией "Единая Россия". По этой причине свои кандидатуры с выборов сняли глава Красносельского муниципального округа оппозицинер Илья Яшин и кандидат от экологической партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин. Ревин заявил, что действующий мэр "сделал и делает много для города", и выразил надежду, что основная часть пунктов его программы будет принята Собяниным в случае его победы на выборах.
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