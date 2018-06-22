Социал-демократ и электромонтер намерены баллотироваться на пост мэра Москвы

Председатель правления Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Рамазанов Сираждин Омарович, 1976 года рождения, председатель правления "Социал-демократическая партия России", выдвинут Московским городским отделением указанной партии", - сказал Реут. Как сообщает РИА "Новости"
, еще одним кандидатом стал электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин" Александр Горлов. Он подал заявку на самовыдвижение, став 14-м по счету претендентом, выдвигающимся таким путем.
Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. В то же время возможность пройти муниципальный фильтр теоретически есть только у кандидата, поддержанного партией "Единая Россия". По этой причине свои кандидатуры с выборов сняли глава Красносельского муниципального округа оппозицинер Илья Яшин
и кандидат от экологической партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин
. Ревин заявил, что действующий мэр "сделал и делает много для города", и выразил надежду, что основная часть пунктов его программы будет принята Собяниным в случае его победы на выборах.