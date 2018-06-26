Жара до 30 градусов вернется в Москву к пятнице, но ненадолго Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Волна тепла - это очень жаркая погода, когда среднесуточная температура превышает норму на 7 градусов, для Москвы это более 30 градусов, и такая погода должна держаться пять дней минимум. А к выходным уже будет похолодание", - пояснила Макарова. По данным синоптиков, уже в пятницу с Балтики придет циклон, который приведет к похолоданию.



В субботу температура составит 24-29 градусов тепла, а в воскресенье понизится уже до 17-22. Кроме того, в выходные ожидается дождь. По словам Макаровой, 2 июля "должно быть чуть теплее, 19-24 градуса, но облачность и осадки ожидаются и в этот день" (цитата по ТАСС). В то же время она отметила, что точные прогнозы на июль делать еще рано. Температура воздуха в Москве снова поднимется до 30 градусов жары к пятнице, сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. Она уточнила, что такую погоду неверно называть новой волной жары, потому что она не продержится долго."Волна тепла - это очень жаркая погода, когда среднесуточная температура превышает норму на 7 градусов, для Москвы это более 30 градусов, и такая погода должна держаться пять дней минимум. А к выходным уже будет похолодание", - пояснила Макарова. По данным синоптиков, уже в пятницу с Балтики придет циклон, который приведет к похолоданию.В субботу температура составит 24-29 градусов тепла, а в воскресенье понизится уже до 17-22. Кроме того, в выходные ожидается дождь. По словам Макаровой, 2 июля "должно быть чуть теплее, 19-24 градуса, но облачность и осадки ожидаются и в этот день" (цитата по ТАСС). В то же время она отметила, что точные прогнозы на июль делать еще рано.



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